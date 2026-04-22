Victoria Ruffo lanza este contundente mensaje a Eugenio Derbez tras enterarse de su millonaria fortuna

En días pasados, un portal de finanzas reveló la supuesta millonaria fortuna con la que presuntamente contaría Eugenio Derbez por su trayectoria como actor y director. Entre muchas reacciones destaca la de su expareja Victoria Ruffo, quien recientemente se enteró y lanzó un mensaje contundente. ¿Será que quiere una parte del dinero? Esto fue lo que nos dijo.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo mantuvieron una relación amorosa a finales de los ochentas y mediados de los noventas. / Foto: Redes sociales.

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¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre la supuesta millonaria fortuna de Eugenio Derbez?

En una entrevista con Despierta América, Victoria Ruffo reaccionó a la supuesta millonaria fortuna que tiene Eugenio Derbez, su expareja, con quien tiene un hijo llamado Eduardo.

La primera actriz mencionó que cuando conoció al protagonista de ‘La familia P. Luche’, el actor tenía muchas metas e ilusiones.

“Yo cuando lo conocí tenía muchos sueños, muchas metas, muchas ilusiones, que creo que las ha logrado. Eso habla de una señora persistente, tenaz y con ganas de cumplir sus sueños”. Victoria Ruffo.

Lo anterior, luego de que se le cuestionara a Victoria Ruffo si pensó que algún día Derbez sería millonario como ahora lo han dado a conocer.

Sobre el tema del dinero, la artista, a manera de broma y riendo, mencionó:

"¡Ya pásame algo, caray! ¿No?”. Victoria Ruffo.

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¿De cuánto es la millonaria fortuna presuntamente de Eugenio Derbez?

De acuerdo con datos de Celebrity Net Worth, un portal de finanzas, la millonaria fortuna que presuntamente ha acumulado Eugenio Derbez por su trayectoria como actor y director es de 30 millones de dólares, lo que equivale a 519 millones 333 mil pesos mexicanos.

El sitio puntualizó que esta cantidad corresponde a su patrimonio neto tras haber participado en varios proyectos para la televisión y el cine, tanto en México como en el extranjero.

Entre los proyectos más destacables del actor y director se encuentran:



XH Derbez.

La familia P. Luche.

No se aceptan devoluciones.

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Coda.

Lol.

Eugenio Derbez acumula una cantidad de 30 millones de dólares por su carrera como director y actor. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién más ha reaccionado a la millonaria fortuna de Eugenio Derbez?

No solo ha sido Victoria Ruffo, ex pareja de Eugenio Derbez, quien ha reaccionado a la supuesta millonaria fortuna que tiene el actor y director, también su amiga y compañera de trabajo Consuelo Duval, quien también a manera de broma dijo:

“Bueno, que sepa de una vez que un porcentaje de esa lana le toca a su esposa de peluche. ¡Qué no se haga el animal! ¡Gargajo de coladera! De esa lana algo le tocará a tu mujer”. Consuelo Duval.

Detalló que, sin importar los millones que tiene, se los ha ganado trabajando honradamente a lo largo de los años.