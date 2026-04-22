Actor de La rosa de Guadalupe enfurece y ataca a reportero: ¿Quién es y cuál fue la razón de violenta acción?

En muchas ocasiones, los artistas viven momentos que los vuelven virales en redes sociales y no precisamente por su trabajo, sino por acciones cuando se encuentran fuera de las sets de grabación. Esto le pasó a un actor mexicano de La rosa de Guadalupe, quien mientras se encontraba fuera de México fue captado en un su privacidad y agredió a un reportero. El momento ha quedado grabado y se ha vuelto viral en internet. ¿De quién se trata y por qué ocurrió? Te lo contamos.

Protagonista de La rosa de Guadalupe se vuelve viral en las redes tras golpear a reportero en Perú. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién es el actor de La rosa de Guadalupe que agredió a reportero?

Se trata de Rodrigo Brand, actor que ha participado en La rosa de Guadalupe. Mientras se encontraba en Perú agredió verbalmente y golpeó a un reportero.

El video del momento de la agresión contra el reportero quedó grabado y se ha vuelto viral en redes sociales, donde se observa al joven actor en una situación romántica dándole un beso a Mayra Goñi.

Al notar la presencia del equipo de prensa, de manera furiosa, Rodrigo Brand comenzó a lanzar golpes y empujones contra uno de los reporteros; incluso intentó arrebatar los celulares.

Además de la agresión, donde se observa que Brand patea una de las cámaras de video, le manifestó de manera enojada a una de las periodistas:

“Me da lástima tu pin*** periodismo (….) Me das lástima”. Rodrigo Brand.

Todo lo anterior se suscitó luego de que le preguntaron si oficializaría su relación con Mayra Goñi, ya que se les ha visto juntos fuera del set en repetidas ocasiones.

Cabe destacar que Rodrigo Brand se encuentra en Perú para las grabaciones de la telenovela Valentina Valiente, donde Mayra Goñi es una de sus compañeras de este proyecto.

Rodrigo Brand atacó a un fotógrafo que lo captó besando a Mayra Goñi, su pareja en #ValentinaValiente, en un bar el fin de semana en Perú.



El actor mexicano estaba en estado de ebriedad, junto a su hermano. pic.twitter.com/IGcmE8Rd8O — Cultura Pop (@RCulturaPop) April 22, 2026

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¿Qué dijo Rodrigo Brand tras agredir a reportero en Perú?

Luego de que se viralizara el video en redes sociales donde se observa a Rodrigo Brand agredir física y verbalmente a un reportero, el actor compartió un comunicado pidiendo perdón, donde señala que su comportamiento no representa sus valores personales.

“A la opinión pública: El último fin de semana, en horas de la madrugada, viví una situación que se salió de control y en la que estuve involucrado junto a mi hermano. No me siento orgulloso de lo ocurrido. Reconozco que pude haber manejado mejor el momento, asumo mi responsabilidad y ofrezco disculpas sinceras a las personas afectadas. Creo firmemente en el respeto hacia mí mismo y hacia los demás, y lo sucedido no representa quién soy ni cómo elijo manejarme. Hoy me enfoco en aprender de esta experiencia, hacerme cargo y seguir adelante con mayor conciencia. Gracias a quienes han mostrado su apoyo y también a quienes, desde la crítica, me impulsan a reflexionar”. Rodrigo Brand.

Rodrigo Brand pide disculpas por agresión a reportero / Foto: Instagram/rodrigobrandr.

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¿Quién es Rodrigo Brand?

Rodrigo Brand tiene 30 años de edad y ha participado en diferentes proyectos de programas de televisión, así como en algunas telenovelas como:



La rosa de Guadalupe.

Como dice el dicho.

Esta historia me suena.

La mexicana y el güero.

‘Valentina Valiente’, producción peruana, es uno de sus más recientes proyectos, donde él es protagonista.