Actor mexicano de telenovelas fue brutalmente golpeado, ¿lo dejaron desfigurado y sin poder ver? VIDEO

A solo días de haberse reportado la agresión física que sufrió Pepe Magaña, actor de Cachún cachún ra ra, otro intérprete mexicano reveló que fue golpeado por una persona, tras una “disputa vial”.

Un famoso actor de telenovelas sufrió un tenso momento, luego de revelar que fue agredido brutalmente en calles de la Ciudad de México. Durante el relato, el intérprete mostró las heridas que esto le dejó. Te platicamos de quién se trata y qué le pasó.

Actor mexicano de telenovelas fue brutalmente golpeado / Canva

¿Quién es el actor mexicano que fue golpeado en calles de la CDMX?

Se trata del actor Joan Kuri, conocido por su participación en series y telenovelas mexicanas, quien relató a TVNotas que fue golpeado por un sujeto, luego de una disputa vial que fue escalando poco a poco.

En el video compartido a TVNotas, Kuri aparece con el ojo morado y una herida notable en la ceja, prueba de lo ocurrido con dicha persona.

El intérprete mexicano mencionó que es con “pena” y “vergüenza” que se muestra, pues la agresión lo dañó físicamente. Todo pasó en la lateral de periférico, lo que parecía un traslado normal, terminó siendo casi una pesadilla.

Te puede interesar: Ricardo Acosta, de Los Acosta, explota tras ser golpeado en pleno concierto; así reaccionó vs. un fan, VIDEO

Actor Joan Kuri fue agredido / Redes sociales

¿Cómo fue la agresión que sufrió el actor mexicano de telenovelas Joan Kuri?

El actor Joan Kuri contó que el problema comenzó en una incorporación a Periférico, una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México. Según su relato, un conductor lo comenzó a amedrentar con señas e insultos, pues asegura “ sintió que se le cerró ”.

Posteriormente, comenzó una “persecución”, pues el conductor buscó emparejarse a él, aunque el intérprete intentó evitarlo. Momentos después, el sujeto logró alcanzarlo e inició, entonces, la agresión:

Se bajó, me sacó a golpes del carro. Traía dos personas en el carro, yo tenía que cuidarlos a ellos. (...) Me empezó a golpear, se intentó fugar, lo tuve que detener. Estuve marcando al 911, llegó una ambulancia. Joan Kuri

Por otra parte, el actor dijo que intentó grabar lo sucedido para poder defenderse, pero dicha acción terminó molestando al presunto agresor, generando amenazas y un segundo intento de “golpiza”.

Además, agradeció a las personas que se encontraban en la zona y que se acercaron para intentar ayudarlo. La herida en el ojo fue motivo de alerta para Kuri, quien tuvo que acudir a un médico para descartar alguna lesión más seria:

Voy saliendo de una consulta con un doctor, me mandaron ahorita a revisarme para descartar cualquier lesión más grave una placa. (...) Esperemos nada más haya sido el golpe. Joan Kuri

Por último, Joan también señaló las molestias físicas que esto le ocasionó, y más allá de afectarle el ojo, fue más bien la boca lo que terminó molestándole más:

Me cuesta abrir la boca, ahorita que estuve intentando comer, no podía abrir bien la boca para comer. Pero eso debe ser por el golpe. (...) Tenía abierto, sangre, la nariz también me sangró muchísimo. Joan Kuri

Joan Kuri espera que se haga justicia, y hasta duda que haya venido “ bajo los efectos de algo ”, ya que su actitud fue muy agresiva desde un inicio, aún cuando la madre del agresor venía junto a él.

Lee: Julión Álvarez es golpeado con un ramo de flores en pleno concierto, VIDEO desata burlas: “Así pero a Nodal”

¿Quién es Joan Kuri y en qué telenovelas participó?

Joan Kuri es un actor y modelo mexicano que ha destacado gracias a su participación en distintos proyectos de televisión, cine y plataformas digitales.

Sus primeros trabajos incluyeron apariciones en programas como La rosa de Guadalupe. Más adelante se integró a producciones como Con lugar, interpretando a Leo, además de participar en otros proyectos televisivos como Mil formas de amar y la telenovela La hija pródiga.

Aquí otros proyectos en las que participó:



Tres familias,

Amar a muerte,

Los elegidos,

Como dice el dicho, entre otros.

Tal vez te interese: ¡Aldo de Nigris reaparece golpeado! El ojo morado que encendió las alarmas por el influencer: FOTO