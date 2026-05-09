Julión Álvarez es golpeado con un ramo de flores en pleno concierto, VIDEO desata burlas: “Así pero a Nodal”

Una noche que prometía puro ambiente y éxitos terminó dando de qué hablar por un momento inesperado. Julión Álvarez, uno de los máximos exponentes del regional mexicano, fue impactado en el rostro por un ramo de flores durante su presentación en Aguascalientes. El incidente quedó grabado en video y rápidamente se viralizó, encendiendo las redes con comentarios divididos entre preocupación, críticas y hasta burlas ¡embarraron a Christian Nodal, ahora ‘el Forajido’!

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Julión Álvarez habla sobre la detención de alguien en Honduras / Captura de pantalla / Canva

¿Cómo fue el momento en que golpearon a Julión Álvarez con un ramo de flores en pleno concierto?

El momento se puso digno de novela en segundos. Julión Álvarez estaba cantando “Casi completa” y todo iba miel sobre hojuelas, cuando de la nada alguien del público se emocionó de más y ¡le aventó un ramo de rosas rojas directo a la cara! No se sabe si quiso lanzarlo al escenario o a sus pies, pero le dio de lleno. El cantante se quedó en shock por unos segundos, tanto que tuvo que frenar la canción mientras procesaba lo que acababa de pasar.

En el video, que ya anda rodando por todos lados, se ve claramente el impacto y la reacción de Julión, quien no se lo esperaba ni tantito. El público primero se quedó en silencio y luego vinieron los murmullos y las caras de preocupación. Pero fiel a su estilo, el chiapaneco no armó drama: respiró, se recompuso y siguió como si nada, sacando la casta y demostrando por qué es de los más queridos del regional.

Como era de esperarse, el video no tardó en circular y viralizarse en redes sociales, donde usuarios reaccionaron con todo tipo de comentarios. Algunos defendieron al intérprete y señalaron la falta de respeto del público, mientras que otros tomaron el momento con humor.



“Es peligroso, le pueden sacar un ojo”

“Eso es una falta de respeto… no se vale”

“Qué buen tino!”

“Así pero a Nodal”

“Cómo no le avientan así las flores al Forajido @nodal”

Estos últimos comentarios se volvieron especialmente virales, pues hace alusión al cantante Christian Nodal, quien actualmente está en medio de polémicas personales, lo que desató comparaciones y bromas entre usuarios.

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Así fue golpeado Julión Álvarez con un ramo de flores:

¿Julión Álvarez canceló conciertos tras el golpe en su show?

Pese al impacto mediático del momento, Julión Álvarez no canceló sus compromisos. Al contrario, el cantante sigue firme con su agenda de presentaciones. De hecho, el intérprete anunció su participación en la Feria Tabasco 2026, evento que además ha estado bajo el reflector tras el incendio registrado en la Nave 1 del Parque Tabasco, un incidente que generó alarma y dejó personas lesionadas, provocando incluso la suspensión temporal de actividades. A pesar de este contexto complicado, la feria retomó su curso y mantiene expectativas altas entre los asistentes.

A través de un mensaje, Julión Álvarez tranquilizó a sus seguidores y confirmó su asistencia:

“Amigos de Tabasco… si Dios permite, nos vemos el día 9 ahí en la Feria Tabasco, confirmados”. Julión Álvarez

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¿Quién es Julión Álvarez y por qué es tan importante en el regional mexicano?

Julión Álvarez, cuyo nombre real es Julio César Álvarez Montelongo, es una de las figuras más importantes del regional mexicano. Originario de La Concordia, Chiapas, inició su carrera en Banda MS y posteriormente consolidó su éxito como solista con su Norteño Banda.

A lo largo de su trayectoria ha acumulado múltiples éxitos como “Y así fue”, “El amor de su vida” y “Te hubieras ido antes”, consolidándose como un referente del género tanto en México como en Estados Unidos.

Además, su impacto no solo se mide en escenarios. En plataformas digitales, Julión Álvarez suma más de 6.5 mil millones de reproducciones en YouTube, cerca de 18 millones de oyentes mensuales en Spotify y millones de seguidores en redes sociales como Instagram, TikTok y X, donde mantiene una comunidad fiel.