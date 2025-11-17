Julión Álvarez estalla tras ser ligado a una detención por alerta roja en Honduras: “Hagan caso omiso”

En las últimas horas, el nombre de Julión Álvarez volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que circulara la versión de que uno de sus pilotos privados había sido detenido en Honduras por supuestos vínculos con el crimen organizado. La noticia corrió como pólvora en redes y varios medios comenzaron a señalar que el hombre asegurado por autoridades hondureñas sería parte del equipo que acompaña al cantante en sus traslados aéreos.

Reportan lesionados en concierto de Julión Álvarez en Puebla. / X

¿Qué pasó con el supuesto piloto de Julión Álvarez detenido en Honduras?

El escándalo inició cuando la Policía Nacional de Honduras informó que, durante un operativo de control de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Toncontín, en Tegucigalpa, fue detenido un piloto mexicano originario de Guadalajara, Jalisco. El hombre era buscado mediante una alerta roja internacional tras una orden de captura emitida en México por el delito de actos preparatorios para el tráfico de drogas.

La noticia rápidamente se asoció al nombre de Julión Álvarez debido a que varios portales publicaron que el detenido supuestamente formaba parte del equipo de pilotos privados que trasladan al cantante de regional mexicano en sus giras y compromisos laborales. La versión comenzó a viralizarse casi de inmediato, generando dudas sobre el vínculo del artista con la persona arrestada.

Las autoridades hondureñas revelaron que, al momento de su detención, al piloto se le aseguraron una tableta electrónica, un teléfono móvil, 3 mil 100 dólares, 3 mil pesos mexicanos y un pasaporte que no estaba a su nombre, información que dio pie a más especulaciones.

Julión Álvarez sufriría un atentado, dice Mhoni Vidente / IG: @lospasosdejulion

¿Qué dijo Julión Álvarez sobre el detenido en Tegucigalpa?

A través de un comunicado oficial, Julión Álvarez aclaró que el detenido no es su piloto ni forma parte de su equipo de trabajo. En su mensaje, el cantante puntualizó que tanto él como su piloto José Alvarado, su copiloto Jesús Cortéz y el resto de su staff realizaron un vuelo horas antes en un Learjet 31, sin ningún incidente, y se encontraban ya en México cuando estalló el rumor.

El cantante escribió:

“Mi piloto José Alvarado y copiloto Jesús Cortéz, así como parte de mi equipo de trabajo y un servidor, viajamos hace unas horas en un Learjet 31 sin ningún inconveniente. Nos encontramos ya en territorio mexicano, por lo que pedimos que hagan caso omiso a información falsa. Agradecemos siempre su apoyo.” Julión Álvarez

Su oficina de relaciones públicas reafirmó el mensaje y pidió a los medios verificar la información antes de atribuirla al cantante, pues la detención no guarda relación alguna con su equipo ni con sus actividades profesionales.

Comunicado Julión Álvarez / Captura de pantalla

¿Por qué se volvió tan viral el caso y por qué relacionaron a Julión Álvarez?

La relación del detenido, con el cantante Julión Álvarez se dio debido a que no es la primera vez que enfrenta señalamientos relacionados con actividades ilícitas. En 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por presuntamente formar parte de una red de lavado de dinero.

Aunque en 2022 quedó fuera de esa lista y recuperó su visa para ingresar a Estados Unidos, meses después le fue revocada nuevamente. Por lo que usuarios y medios de espectáculos no dudaron con ligar al cantante de regional con lo sucedido en Honduras. No obstante, Julión fue contundente y desmintió cualquier vínculo, asegurando que todo su equipo se encuentra trabajando con normalidad.

