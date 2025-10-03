Tras muerte de Débora Estrella, otra conductora de televisión pierde la vida; tenía una enfermedad incurable

A casi dos semanas desde el trágico accidente aéreo que le arrebató la vida a la regiomontana Débora Estrella, se confirma la muerte de otra conductora de televisión. Se trata de Jenifer Rivas, una presentadora de origen hondureño. Tenía 21 años y había sido diagnosticada con una enfermedad incurable.

¿De qué murió la conductora Jenifer Rivas?

De acuerdo con reportes oficiales, la presentadora y también tiktoker Jenifer Rivas fue encontrada muerta el pasado miércoles 1 de octubre, en su residencia en Tegucigalpa, Honduras.

Aunque se desconocen muchos detalles del hecho, la investigación preliminar reveló que el deceso se habría dado de “forma natural” el pasado 30 de septiembre. Tanto su círculo cercano como sus colegas de la televisora CHTV sabían que padecía epilepsia, una enfermedad que provoca convulsiones y por la cual estaba tomando medicamentos.

Según el medio ‘La tarde’, horas antes de su fallecimiento, Jenifer presuntamente estaría tomando bebidas alcohólicas combinadas con energizantes, a pesar de que sus médicos le recomendaron que no lo hiciera por su condición.

Su última publicación en redes sociales data del 30 de septiembre. Durante la tarde de ese día, subió una serie de historias a Instagram, en las que se le ve jugando con una raqueta: “Vamos a tener sorpresas”, escribió.

¿Cómo despidieron a la conductora Jenifer Rivas?

El funeral de Jenifer Rivas se realizó en una funeraria de Honduras. Comenzó durante la tarde del pasado 1 de octubre y planea que se concluya durante la noche de este 2 de octubre. En las imágenes compartidas en redes sociales, se ve a familiares y amigos dándole el último adiós alrededor de su féretro.

De igual forma, la Asociación de Estudiantes de Periodismo Unah-Cu lanzó un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales, recordando la gran pasión que tenía por su carrera.

“Con profundo dolor, la comunidad de la carrera de Periodismo lamenta el sensible fallecimiento de nuestra querida compañera Jenifer Rivas. Recordaremos siempre su alegría, dedicación y pasión por la comunicación. Nos unimos al dolor de su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Descansa en paz, Jenifer. Siempre serás parte de nuestra historia”, resaltó.

¿Quién era la conductora Jenifer Rivas?

Jenifer Nicol Rivas, conocida simplemente como Jenifer Rivas, fue una conductora y tiktoker de origen hondureño. Nació en 2004 y tenía 21 años al momento de su muerte. Estaba estudiando Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Colaboraba para la cadena televisiva CHTV y formaba parte del grupo de influencers ‘Los Venados 504’. Se desconoce si tenía hijos o pareja. Era sumamente popular en redes sociales. Tan solo su Instagram tiene poco más de 16 mil seguidores, mientras que su TikTok cuenta con casi 107 mil.

Se ha especulado mucho sobre la causa de muerte. Algunos creen que pudo tratarse de una crisis epiléptica. No obstante, no hay nada confirmado hasta el momento.

