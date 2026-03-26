¡Ya nació el hijo de Julión Álvarez! Así presentó a su bebé con tiernas fotos y emotivo mensaje

El cantante de regional mexicano Julión Álvarez sorprendió a sus seguidores este 26 de marzo al anunciar el nacimiento de su tercer hijo, fruto de su matrimonio con Nathaly Fernández. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde publicó imágenes del recién nacido que rápidamente generaron reacciones entre sus fans.

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Julión Álvarez dice “Me caso” a mujer en concierto. / Redes sociales

¿Qué dijo Julión Álvarez sobre el nacimiento de su hijo?

El propio Julión Álvarez dio a conocer la noticia mediante sus historias de Instagram, donde expresó su emoción por convertirse nuevamente en padre. En una de sus publicaciones escribió:

“Soy papá de nuevo!!! El niño. El Charrito Álvarez” Julión Álvarez

Acompañando el mensaje con una imagen en la que se observan las manos del bebé. Posteriormente, compartió un video en el que mostró el rostro del recién nacido, acompañado del texto: “Aquí está El Charrito”. Más tarde, en otra publicación, el cantante amplió el mensaje y señaló:

“Con mucha felicidad les compartimos a todos ustedes que nuevamente somos padres... Llega a nuestra familia mi niño, mi charrito Álvarez. Familia, amigos y seguidores, muchas gracias por tantas muestras de cariño y bonitos deseos. Saludotes a todos”. Julión Álvarez

Las imágenes difundidas muestran momentos familiares, incluyendo una fotografía donde se aprecian varias manos, las del cantante, sus hijos y el recién nacido, unidas, como símbolo de la llegada del nuevo integrante.

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Julión Álvarez / Captura de pantalla

¿Cuántos hijos tiene Julión Álvarez?

Con la llegada del nuevo bebé, Julión Álvarez se convierte en padre de tres hijos. El cantante y Nathaly Fernández formaron su familia tras casarse en 2011 en una ceremonia privada en Zapopan, Jalisco.



Su primera hija, nació en 2018.

Posteriormente, en 2019, nació su segunda hija.

Ahora, en 2026, la familia crece con la llegada de su tercer hijo



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Julión Álvarez sufriría un atentado, dice Mhoni Vidente / IG: @lospasosdejulion

¿Quién es Nathaly Fernández, esposa de Julión Álvarez?

Nathaly Fernández es la pareja del cantante Julión Álvarez desde 2011, año en el que contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en Jalisco. Originaria de Guasave, Sinaloa, es hija de Mario “el Gordo” Fernández, quien fue representante de artistas del regional mexicano.

Antes de su relación con Julión, Nathaly Fernández tuvo una historia sentimental con el fallecido cantante Valentín Elizalde, con quien incluso tenía planes de boda antes de su muerte en 2006. De acuerdo con el propio Julión Álvarez, ambos se conocieron de manera casual en una reunión en Guadalajara y tiempo después iniciaron una relación que culminó en matrimonio.

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