La casa de los famosos 2026: ¿Quién fue el quinto eliminado HOY, lunes 23 de marzo? ¿Hubo doble expulsión?

Momentos de tensión se viven en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. Y es que este lunes 23 de marzo se llevará a cabo la quinta gala de eliminación. Según ha circulado en redes sociales, podría haber una doble expulsión esta noche ante los constantes señalamientos de agresión que ha hecho el público.

Nominados quinta semana de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026' / Redes sociales

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¿Quiénes son los nominados de la quinta semana de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Estos son los habitantes de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ que se encuentran en riesgo de convertirse en el quinto eliminado de la temporada:

Oriana Marzoli (nominada directa)

Fabio Agostini

Julia

Kunno

Horacio Pancheri

Curvy Zelma

Si bien Caeli también estaba en la tabla, fue salvada por Kenzo, quien se coronó como el líder de la semana. Hace tan solo unas horas, ‘Vaya, vaya’ informó que, al parecer, hoy podría haber una doble eliminación.

“Parece que hoy la gala estará de infarto, si es que hoy hay doble eliminación como intuye Verónica Bustos en ‘Hoy día’”, se reportó a través de X (antes Twitter).

Y es que las cosas dentro del show han estado demasiado intensas en las últimas semanas. Varios participantes han discutido hasta el punto en el que se han agredido físicamente. También han desfiado directamente a ‘la Jefa’, por lo que ya se implementó un sistema para tratar de controlar esta situación.

Por cada infracción, los concursantes recibirán una tarjeta amarilla. A la tercera insubordinación, tendrán una tarjeta roja, lo que equivale a la expulsión directa.

Parece que hoy la gala estará de infarto 🔥 si es que hoy hay doble eliminación como intuye Veronica Bastos en Hoy día #LCDLF — Vaya Vaya (@vayavayatv) March 23, 2026

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Filtran en redes al quinto eliminado de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’

De acuerdo con diversas encuestas en redes sociales, incluyendo la que realiza ‘Vaya, vaya’, el nominado de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ con mayor apoyo presuntamente sería Curvy Zelma, con el 37% de los votos.

Después de la influencer, estarían Horacio y Oriana con 27% y 15% de apoyo, respectivamente. Por otro lado, Kunno tan solo tendría el 8%. En caso de que sea verdad que habrá expulsión doble, los eliminados serían:

Fabio con 7% de votos

Julia con 6% de votos

Cabe destacar que esto no es información oficial y solo se sabrá la identidad del o de los eliminados de esta semana hasta la gala de esta noche.

Encuesta ‘Vaya Vaya’ sobre LCDLF 2026 / Redes sociales

¿Quiénes han sido eliminados de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Hasta ahora, cuatro participantes han sido eliminados de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’:

Primera eliminada: Zoe Bayona

Segunda eliminada: Lupita Jones

Tercer eliminado: Sergio Mayer

Cuarta eliminada: Vanessa Arias

Vanessa Arias / Redes sociales

Así se vivió la quinta gala de eliminación en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. ¿Hubo doble expulsión?

La quinta gala de eliminación de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026' comenzó con un resumen de lo que pasó dentro del show la semana pasada.

Jimena Gállego y Javier Poza, conductores del programa, incluyendo a los panelistas, concluyeron que algunos participantes están tratando de provocar a otros para que obtengan tarjetas amarillas. A raíz de esto, Poza anunció que ‘la Jefa’ había tomado “decisiones que tendrán consecuencias”.

El primer salvado de la noche fue Horacio Pancheri. El segundo participante que regresó a ‘la Casa’ fue Fabio. La tercera en volver fue Oriana, quien no dudó en celebrar, a pesar del evidente malestar de Laura Zapata.

La cuarta salvada fue Julia. El eliminado de la noche fue Kunno, en tanto que Curvy regresó entre lágrimas. Aunque no hubo doble expulsión esta noche, ‘la Jefa’ mencionó que sí habrá otro eliminado esta semana.

Los que vuelven a estar en riesgo por “provocadores” son:

Celinee

Caeli

Josh

Laura Zapata

Curvy Zelma

Fabio

Oriana

Julia

El público tendrá que votar para escoger al segundo habitante que saldrá el próximo miércoles. Esto, a manera de sanción por sus actitudes negativas.

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