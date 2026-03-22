Filtran al que sería el quinto eliminado de La casa de los famosos Telemundo 2026; ¿adiós a Kunno?

La quinta semana de La casa de los famosos Telemundo 2026 se perfila como una de las más tensas y decisivas de la temporada. Tras la polémica salida de Sergio Mayer, el ambiente dentro del reality ha escalado en conflictos, estrategias y alianzas que mantienen al público al filo de la expectativa. Son siete los habitantes que están en riesgo de ser eliminados. ¿Quién se irá?

La casa de los famosos ¿se cancela? / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la quinta semana en La casa de los famosos Telemundo 2026?

Aún con la sorpresiva salida de Sergio Mayer y Lupita Jones de La casa de los famosos Telemundo 2026, ahora son siete las celebridades que se encuentran en la placa de nominados.

La gala de nominación dejó al borde la eliminación a los siguientes famosos:



Oriana Marzoli (nominada directa),

Fabio Agostini,

Julia Gama,

Kunno,

Horacio Pancheri,

Curvy Zelma y

Caeli (salvada por Kenzo).

Las tendencias en redes parecen ya tener decidido quién será el quinto habitante que será eliminado en esta temporada. ¿Quién se va?

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La casa de los famosos 6 / Captura de pantalla

¿Quién será el quinto eliminado de La casa de los famosos Telemundo 2026, según filtraciones?

Las votaciones del público han sido clave para medir la popularidad de cada uno. Según una encuesta publicada por la cuenta de Facebook “Vaya vaya”, ya hay una clara tendencia del público para salvar a su favorito de La casa de los famosos de Telemundo 2026.

De los siete nominados, son tres los que tienen un mayor porcentaje de los votos, por lo que serían los menos peligran. Te dejamos los porcentajes de dicha encuesta en redes:



Curvy Zelma encabeza la lista con un 37% de apoyo,

Horacio Pancheri con 29%,

Oriana con 14%,

Fabio con el 7%,

Julia tiene el 7% y,

Kunno el 6%.

Aunque esta encuesta no es oficial del programa, sí muestra a los menos favoritos y que, por tanto, tienen el menor nivel de apoyo, por lo que su estadía en el reality está en riesgo.

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¿Cuándo será la quinta gala de eliminación de La casa de los famosos Telemundo 2026?

Las galas de eliminación de La casa de los famosos Telemundo 2026 se llevan a cabo todos los días lunes. La transmisión de la ceremonia es a las 18:00 hrs. de acuerdo al horario del centro de México.

La casa de los famosos 2026 se emite por la señal oficial de Telemundo, disponible tanto en televisión como en su plataforma digital dentro de Estados Unidos. Sin embargo, en México existe una restricción geográfica que limita el acceso a la transmisión en vivo a través del sitio web oficial del canal.

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