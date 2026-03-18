Captan a Laura Zapata limpiándose la retaguardia y dejando el papel sobre su mesa de noche en LCDLF, VIDEO

Un video nocturno en La casa de los famosos Telemundo de Laura Zapata desató intriga en redes: un movimiento en la oscuridad, un gesto difícil de distinguir y un objeto que terminó sobre su buró. Las imágenes no son claras, pero bastaron para encender la polémica ¿qué fue lo que realmente hizo la actriz esa madrugada?

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Laura Zapata fue confirmada oficialmente para La casa de los famosos. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó con Laura Zapata en La casa de los famosos y por qué el video se hizo viral?

El fragmento del video que circula fue tomado en oscuridad total, con las cámaras infrarrojas activas del reality La casa de los famosos. En el, se aprecia a Laura Zapata entrar al cuarto durante la noche y efectuar un movimiento en la zona trasera del cuerpo, como si usara una toalla o papel justo en el derrière.

Posteriormente, el objeto queda sobre su mesa de noche, área que comparte con otros habitantes, en lugar de ir al bote de basura a tirarlo. Al estar grabado sin luz, la escena no permite confirmar con absoluta claridad la acción exacta, lo que abrió espacio a interpretaciones encontradas en redes sociales.

Con el clip rodando en X, hubo quienes etiquetaron la acción como “mala higiene” y la tacharon de asquerosa. Otros, en cambio, pidieron mesura: señalan que, por el tipo de imagen infrarroja, bien pudo tratarse de limpiar sudor o la zona baja de la espalda, sin mayor escándalo.



“Necesita un pañal JAJAJAJ”

“Pensé que nadie lo había grabado, estoy qué me vómito.”

“Se ha de limpiar con wipies el sudor jaja déjenla todo mundo se rasca o se puede limpiar”

“Solo es una toalla húmeda, le gusta estar limpia. Ahí se nota la pulcritud. Esa servilleta no está llena de caca, solo es para quitar el sudor. Entre las nalgas ahí se nota. No tiene una papelera cerca y la dejé ahí para tirarla en la mañana. 2026 y todos ustedes con doble moral”

“Pero comóoo si la pobre anciana es la más fina, elegante y limpiaaa”

“Qué fuerte. Tantos años de carrera, y tanto ‘glamoor’ tirados a la basura. Por eso los realitys son difíciles de llevar.”

Al permanecer aislada dentro del reality, la actriz no ha tenido derecho a réplica, pero en redes sociales las historias, teorías y especulaciones no han tardado en aparecer ni en multiplicarse.

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QUE ASCO!!!!



LAURA Z limpiándose el CULO y tirando el papel sucio en su mesa de noche🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮#LCDLF6 pic.twitter.com/u8avTQTYtc — mi nunca humilde opinión☆ (@jztme__) March 18, 2026

¿Por qué Laura Zapata se ha convertido en una de las participantes más polémicas y comentadas de La casa de los famosos 6?

Desde su ingreso a La casa de los famosos 6, Laura Zapata se colocó rápidamente en el centro de la conversación. Su carácter fuerte, su forma directa de hablar y su nula intención de pasar desapercibida la han llevado a protagonizar roces constantes, debates dentro de la casa y momentos que se viralizan casi de inmediato en redes sociales.



Rivalidad extrema con Oriana Marzoli : Uno de los mayores escándalos ha sido su enemistad con la influencer española. Ambas han protagonizado fuertes discusiones que estuvieron cerca de la expulsión debido a la intensidad de los insultos y careos. Zapata ha reafirmado su desprecio hacia Marzoli en el confesionario, calificándola de “irrelevante” y cuestionando su comportamiento dentro de la casa. Laura Zapata rompe en llanto en La Casa de los Famosos tras gritos de Stefano Piccioni / Redes sociales

Crisis de convivencia y choques con Stefano Piccioni: Recientemente, Zapata sufrió una crisis emocional y de temperamento debido a los gritos constantes de Stefano Piccioni, lo que la llevó a amenazar con abandonar el reality. Además, ha mantenido roces constantes con Laura G, demostrando que su estrategia de “transparencia radical” no perdona ni siquiera a las figuras con las que podría tener mayor afinidad generacional.

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