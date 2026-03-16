¿Laura Zapata admite envidiar a Thalía? Así reaccionó cuando la mencionaron en La casa de los famosos

Uno de los distanciamientos familiares más mediáticos dentro del medio artístico ha sido el de Lauza Zapata y su media hermana Thalía. Si bien hubo un momento en el que fueron sumamente unidas, todo cambió a raíz del secuestro que Laura y su otra hermana, Ernestina Sodi, vivieron en 2002.

Mientras que la cantante ha preferido mantener el silencio sobre este asunto, la ‘Villana de telenovelas’ ha dado detalles de cómo se fracturó su relación en diversas entrevistas. El tema resurge en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’, luego de que Laura G acusara a Zapata de “envidiar” a la exintegrante de Timbiriche. Así reaccionó Laura.

Laura Zapata / Redes sociales

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¿Qué dijo Laura Zapata sobre Thalía en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Laura Zapata y Laura G han protagonizado muchos conflictos dentro de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. No obstante, las cosas estallaron horas antes de la gala de eliminación.

Y es que la modelo colombiana discutió con la actriz y señaló que la celebridad no tenía una “familia” debido a la envidia que siente. La acusó de tenerle “celos” a su hermana por la fama que ha logrado a lo largo de los años.

“Tú no tienes hermana por el odio que le tienes a tu hermana. No tenemos la culpa de que tu hermana sea tan talentosa y tú no. No tenemos la culpa. Un saludo a Thalía, gracias. Te entendemos, Thalía; estamos contigo”, expresó.

Lejos de lo que se pudiera pensar, Zapata no respondió de manera errática y simplemente se limitó a “darle la razón” a su contrincante. Incluso aprovechó para mandarle un saludo a la cantante, asegurando que la quiere mucho.

“Dice el que carece. Ay, está bien. Se me resbala lo que dice. Thali, hermanita chula, te quiero mucho, hermana” Laura Zapata

La cosa no terminó allí, pues Zapata le reclamó a la venezolana “por no respetar a sus mayores”. Afirmó que la joven “no tenía madre ni abuela que le enseñara”. Esto ofendió a la modelo, quien le exigió que no se metiera con su mamá. El pleito finalizó a los pocos minutos cuando optaron por ignorarse.

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¿Cuál es el origen del pleito entre Laura Zapata y Thalía?

Hubo muchos acontecimientos que mermaron la relación entre Thalía y Laura Zapata. Esta última ha citado tres como las causas principales. La primera fue el secuestro que vivió en 2002 junto a su otra hermana, Ernestina Sodi.

Laura asegura que Thalía no quiso ayudar en el rescate. Ernestina negó esta versión en su momento, señalando que el esposo de la cantante les pagó una fuerte cantidad a los secuestradores para que fueran liberadas.

El segundo acontecimiento fue su abuela, doña Eva Mange. Zapata sostiene que, si bien Thalía ayudaba con los gastos, nunca la fue a visitar. El tercer motivo fue que no le puso un alto a Yolanda Andrade en sus ataques constantes.

Si bien siempre le ha deseado lo mejor, ha dejado claro que no le interesa profundizar en una relación con ella. Por su parte, Thalía nunca ha hablado del tema abiertamente. En redes sociales se ha dicho que realmente Laura está resentida con la celebridad debido a que la madre de ambas sí crió a esta última, mientras que a la actriz la dejó con su abuela.

Thalía / Redes sociales

¿Quién es Laura Zapata?

Laura Guadalupe Zapata Miranda, mejor conocida artísticamente solo como Laura Zapata

Actualmente tiene 69 años.

Tiene más de cuatro décadas en el mundo del espectáculo. Es conocida como una de las villanas más icónicas de las telenovelas.

Su debut artístico fue en la década de los 70 con ‘Mundo de juguete’.

Se le ha visto en novelas como ‘María Mercedes’ y ‘La gata’.

Actualmente está en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’.

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