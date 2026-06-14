Fabio Agostini, ganador de La casa de los famosos: De querer ser jugador profesional a ganar un reality show

Tras más de cien días, la sexta temporada de La casa de los famosos llegó a su fin, siendo el ganador absoluto el español Fabio Agostini, lo que le permitió llevarse el portafolio con 200 mil dólares, es decir, cuatro millones de pesos mexicanos.

Tanto él como Celinee eran personalidades con mayor número de votos en encuestas de redes, por lo que su triunfo se celebró a lo grande por parte de varios excompañeros; aunque sus primeros planes estaban lejos de un reality.

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La casa de los famosos México: ganador de la temporada 2026 / Mezcalent/Redes sociales

¿Quién es Fabio Agostini, ganador de La casa de los famosos?

Fabio Agostini, originario de Las Palmas de Gran Canaria, España, se coronó como el ganador absoluto de La casa de los famosos a sus 36 años, aunque su trayectoria en la industria del entretenimiento comenzó mucho antes.

Su participación en diversos realities show lo ha llevado a tener reconocimiento en Perú y Chile, principalmente por su colaboración en programas como Calle 7, Esto es guerra y Combate.

Antes de conquistar La casa de los famosos, también logró llegar al punto máximo en Tierra brava. Ambos triunfos y participaciones en diversos programas lo han llevado a consolidar una comunidad de más de 3 millones de seguidores en Instagram.

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Ellos fueron los finalistas La casa de los famosos 2026. / IG: lacasadelosfamosostlmd

¿Por qué Fabio renunció a su sueño de ser futbolista y llegó a los realities?

Antes de emprender su camino en el entretenimiento, Fabio se apodo “El galáctico” porque soñaba con ser futbolista profesional, incluso llegó a jugar en divisiones juveniles del Real Madrid antes de los 19 años.

Sin embargo, tras sufrir una lesión grave en la rotura de ligamentos y meniscos en la rodilla, se alejó de las canchas por un tiempo. Aunque intentó regresar y seguir construyendo sus sueños, volvió a sufrir una lesión en el mismo lugar que lo alejó completamente del fútbol.

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Fabio Agostini buscó ser jugador profesional de fútbol antes de llegar a La casa de los famosos. / Telemundo

¿Cómo se vivió la final de La casa de los famosos?

Tras más de 110 días de convivencia, llegó la gran final de La casa de los famosos con solo cinco habitantes. Desde días antes, se comenzó a especular sobre los posibles ganadores. De acuerdo con encuestas, Celinee y Fabio eran los favoritos, además de que durante la competencia fueron buenos rivales.

En medio del nerviosismo y las emociones a flor de piel, Fabio fue nombrado el ganador de la sexta temporada, dejando a Celinee en el segundo lugar y al resto de los finalistas lejos de conseguir los 200 mil dólares.

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