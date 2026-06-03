¿Marie Claire Harp fuera de La casa de los famosos México por culpa de Galilea Montijo? “Ese era el plan”

A poco más de un mes del estreno de la cuarta temporada de La casa de los famosos México, ya hay nuevas pistas del reality de Televisa. Marie Claire Harp, una de las conductoras del programa, podría no estar presente en la nueva edición, tras presuntas “trabas” de Galilea Montijo. ¿Es real la información?

¿Marie Claire Harp fue de La casa de los famosos México? / IG: @marieclaireoficial / @soywendyguevaraoficial

¿Por qué Marie Claire Harp podría quedar fuera de La casa de los famosos México?

Los rumores de una posible “salida” de Marie Claire Harp de la conducción de La casa de los famosos México fueron formados por Joel O’Farrili en el programa Dulce y picosito.

En dicho espacio, el conductor relató que, presuntamente, Marie Claire Harp fue “limitada” en la dinámica dentro del programa, durante ediciones pasadas: “ me decían que en la pasada temporada de La casa de los famosos no la dejaron crecer ”, dijo Joel.

Además, los presentes se sorprendieron al saber que, presuntamente, Galilea Montijo estaría detrás de todo para “limitar” ese crecimiento:

Que sí hubo como algún tipo de movimientos promovidos por la querida Galilea para que Marie Claire no fuera la conductora central de las galas, porque ese era el plan originalmente ese es un trascendido que me han dicho. Joel O’Farrili

Aunque la campaña para hacer promoción de esta cuarta temporada ya comenzó, se ha insinuado que solo los nombres de Wendy Guevara y Galilea Montijo serían los únicos “confirmados”.

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Marie Claire Harp y posible “rencilla” con Galilea Montijo / Instagram

¿Cómo reaccionó Marie Claire Harp a su presunta salida de La casa de los famosos México?

Cabe señalar que, esta información, no ha sido confirmada ni por la producción de La casa de los famosos México, ni tampoco por la propia Maria Claire Harp.

Los conductores de Dulce y picosito coincidieron en que, de ser cierto, sería algo injusto en contra de la conductora: “ Si fue así, muy injusto, o quien le haya metido el pie qué injusto ”, dijo O’Farrili.

Las especulaciones sobre la participación de la conductora venezolana se intensificaron tras el reciente lanzamiento de un nuevo proyecto televisivo dentro de Televisa: ¿Quién es mejor?, el cual, será conducido por Marie Claire.

A esto, también se sumó Pablo Chagra, quien también contó que el nombre de Marie Claire tampoco está seguro para esta cuarta edición:

La conducción sigue idéntica, Diego y Odalys cuatro días a la semana, Galilea Montijo en la nominación y eliminación. Wendy y Marga en las pre y en las postgalas. Donde no sabemos qué va a suceder es con Marie Claire. Pablo Chagra, retomado de Radio Fórmula

Al momento de esta nota, Marie Claire no ha dicho o aclarado su situación respecto a la conducción o su participación en el reality.

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¿Cuáles son las exparejas de Marie Claire Harp?

En 2021, Marie Claire Harp sostuvo una relación sentimental con el empresario Efraín Vergara. Sin embargo, el romance terminó en medio de la controversia, luego de que la conductora lo señalara públicamente por presunto acoso y supuestas amenazas.

Tiempo después, inició un noviazgo con José Manuel Figueroa, con quien incluso llegó a comprometerse. No obstante, la pareja puso fin a su relación en 2023.

Mientras el cantante atribuyó la ruptura a las múltiples obligaciones profesionales de Marie Claire, ella aseguró que existieron otros factores detrás de la separación, aunque prefirió no revelar detalles.

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