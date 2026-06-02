Odalys Ramírez enciende alarmas: confirma vida en Miami y habla de su futuro en La casa de los famosos México

La nueva temporada de La casa de los famosos México ya calienta motores y, como cada año, hay figuras clave, como Galilea Montijo, que no pueden faltar. Pero en medio de la expectativa, Odalys Ramírez encendió las alarmas al confirmar que vivirá en Miami. ¿Su nueva vida pondrá en riesgo su lugar en el reality o todo seguirá como está? El misterio ya comenzó.

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Odalys Ramírez / Captura de pantalla

¿Odalys Ramírez se muda a Miami y dejará México definitivamente?

El nombre de Odalys Ramírez ha estado en tendencia por semanas, luego de que circulara el rumor de que dejaría México para iniciar una nueva vida en Miami. Y aunque muchos pensaban que era un cambio radical, la conductora soltó la verdad con matices.

Sí, Odalys Ramírez vivirá en Miami, pero no de tiempo completo. Su vida ahora estará dividida entre Estados Unidos y la Ciudad de México, algo que abre muchas preguntas sobre su futuro profesional en la televisión mexicana.

“Sí y no, porque sí voy a estar entre Miami y la Ciudad de México. No, porque no voy a estar full time allá”, explicó, dejando claro que no se trata de una mudanza definitiva.

La conductora también reveló que tiene proyectos laborales confirmados en México, lo que la obligará a viajar constantemente entre ambos países. Esta dinámica no solo la involucra a ella, sino también a su familia.

“No, no, no (vendimos la casa), sigue siendo nuestra casa, ahí vivimos y aquí es a donde vamos a llegar cuando vengamos a trabajar aquí”. Odalys Ramírez

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¿Qué pasará con Odalys Ramírez en La casa de los famosos México 2026?

La gran duda que encendió la conversación fue su relación con La casa de los famosos México 2026. Y aunque Odalys Ramírez confirmó su participación, el contexto de su nueva vida hizo que muchos se preguntaran si todo podría cambiar.

La conductora aseguró que sí estará en el proyecto, pero su nueva dinámica entre Miami y México deja en el aire cómo será su participación a largo plazo.

“Súper feliz porque además sí llevo un rato sin hacer en vivo diario, siento que voy a llegar con mucha paz, muy asentada, más ecuánime, con la mente puesta solamente en este proyecto. Normalmente los años anteriores con otras casas tenía otros proyectos, campañas, grabaciones, y ahora solo estaré haciendo eso (La casa). Me siento feliz y entusiasmada” Odalys Ramírez

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¿Qué hace Odalys Ramírez en La casa de los famosos México?

Odalys Ramírez es conductora de las galas de La casa de los famosos México. Su papel principal es estar en los programas en vivo junto a otros conductores, como Galilea Montijo o Diego de Erice, donde:

Presenta las galas de nominación, eliminación y contenido especial

Interactúa con los habitantes desde el exterior

desde el exterior Lanza preguntas incómodas o directas en momentos clave

Explica dinámicas del reality y conecta con la audiencia

Muestra materiales polémicos (videos, confesiones, estrategias)

Odalys Ramírez ha sido una pieza constante en La casa de los famosos México desde sus primeras ediciones en 2023, temporada en la que Wendy Guevara se llevó el triunfo, hasta la tercera entrega del reality, donde Aldo de Nigris resultó ganador, consolidándose como una de las figuras clave en la conducción del programa.

Odalys Ramírez conductora de La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Qué polémicas ha tenido Odalys Ramírez en La casa de los famosos México?

Odalys Ramírez ha estado en el centro de varias polémicas dentro de La casa de los famosos México, siendo una de las más fuertes su confrontación en vivo con Adrián Marcelo, luego de un comentario controversial del influencer. Ese momento detonó una fuerte discusión dentro del reality que terminó escalando al punto de su salida, provocando críticas hacia la conductora, quien después admitió que fue uno de los episodios más difíciles de su carrera e incluso confesó que se sintió rebasada por la situación.

A esto se suman otras controversias, como cuando fue señalada por supuestos errores en la dinámica del programa o por comentarios incómodos hacia participantes como Ninel Conde, lo que generó debate en redes sociales sobre su manera de conducir. En varias ocasiones, Odalys Ramírez ha tenido que salir a aclarar o incluso disculparse, dejando claro que su papel en el reality es también lo que la ha convertido en una de las figuras más comentadas del show.