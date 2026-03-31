¿Odalys Ramírez se va del país y deja La casa de los famosos México? La conductora dice: “Yo me quiero ir”

La conductora de La casa de los famosos México, Odalys Ramírez, ha enfrentado una serie de rumores y especulaciones en torno a su continuidad en el programa, pero también en nuestro país. A unos meses de que su esposo Pato Borghetti enfrentara problemas de salud, ahora una reciente declaración prendió las alarmas de sus fans y seguidores. ¿Se va?

Odalys Ramírez dirigió una petición clara a su comunidad digital. Te contamos qué pidió. / Foto: Redes sociales

¿Qué problemas de salud enfrentó Pato Borghetti, esposo de Odalys Ramírez?

La salida de Pato Borghetti de Venga la alegría tomó por sorpresa a muchos, y es que el conductor ya se había convertido en un rostro habitual en el programa matutino de TV Azteca.

Su salida llegó después de tener un presunto tema de salud que muchos mencionaron como “delicado”. Gabriel Cuevas, exreportero de Venga la alegría, reveló que supuestamente todo surgió de un viaje que Pato realizó a España, y en su regreso, presuntamente habrían detectado un problema en su corazón:

Antes se hace unos estudios porque tenía algunos kilitos de más, se hace un chequeo médico y estando allá, le avisa el doctor: ‘estoy muy preocupado porque estás a nada de que te de un paro cardíaco, un infarto, tienes un serio problema que necesitamos atender ya o ya’. Gabriel Cuevas

A raíz de esto, varios rumores señalaban que la pareja abandonaría México para presuntamente irse a vivir a Miami o alguna playa de los Estados Unidos como recomendación médica, ya que hasta Odalys anunció su salida de Cuéntamelo, ya!.

Esta versión nunca se confirmó, y aunque el propio Pato sí mencionó que tuvo un problema delicado de salud, se ha visto a la pareja en eventos en la CDMX y hasta una boda celebraron por sus 15 años de relación.

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¡Solo 12 invitados! Así fue la polémica boda de Pato Borghetti y Odalys Ramírez tras 15 años. / Instagram: @odalysrp

¿Odalys Ramírez saldrá de La casa de los famosos México?

Luego de semanas de especulación, Odalys Ramírez, conductora de La casa de los famosos México, habló con TVNotas en la reciente premiere de El diablo viste a la moda 2, aclarando temas como la salud de Pato y su continuidad en el proyecto.

Al ser cuestionados sobre la posibilidad de irse a vivir a Estados Unidos, Borghetti respondió: “ Por ahora no, por ahora estamos acá, sí lo hablamos (con Odalys) ”, señaló el conductor.

Por su parte, Odalys sí aseguró que le gustaría un cambio de aires, pero por ahora tienen proyectos en México que deben cumplir:

Luego también yo me quiero ir a la playa a vivir, pero pues no, ahorita no se va a poder. (...) Estamos con proyectos en México y estamos también con proyectos en Estados Unidos. Odalys Ramírez

Por último, Odalys Ramírez también habló sobre su participación en la próxima temporada de La casa de los famosos México, y aunque en un principio bromeó a la hora de responder, confirmó su continuidad: “ Sí, nos vemos, nos vemos ya en esta nueva temporada de La casa de los famosos que va a estar espectacular ”, aseveró la conductora.

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¿Cómo inició el romance entre Odalys Ramírez y Pato Borghetti?

La relación entre Odalys Ramírez y Pato Borghetti inició en 2011, cuando se conocieron y comenzaron a convivir, aunque al principio hubo ciertas dudas. En ese momento, la conductora no estaba convencida de salir con alguien del medio artístico, por lo que rechazó la idea inicialmente.

De hecho, sus primeros dos encuentros no prosperaron, pero en la tercera cita surgió la conexión que dio pie al inicio de su romance. De acuerdo con el propio Borghetti, fue Odalys quien tomó la iniciativa de formalizar la relación, marcando el comienzo de una historia que se fue fortaleciendo con los años.

En 2016, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, y en 2019 nació su segundo hijo, acontecimientos que consolidaron aún más su vida en familia. Ese mismo año, en diciembre, Pato le pidió matrimonio a Odalys durante la celebración de su cumpleaños; sin embargo, sus planes de boda se vieron retrasados debido a la pandemia.

Aun así, la intención de casarse nunca desapareció y, tiempo después, lograron llevar a cabo la ceremonia en un entorno frente al mar, rodeados de sus seres queridos y celebrando su unión.

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