¿Celos por Elaine Haro? Moisés Peñaloza, exnovio de la actriz, se enoja con reportero tras pregunta: VIDEO

La relación amorosa entre Elaine Haro y Moisés Peñaloza llegó a su fin en julio de 2025, momentos antes de la participación de la cantante en La casa de los famosos México, en su tercera temporada. Aunque mucho se habló de una reconciliación, un reciente video de Moisés genera sorpresa, pues parece haber una clara enemistad entre ambos.

Elaine Haro y Moisés Peñaloza / Redes sociales

¿Por qué terminó el noviazgo de Elaine Haro y Moisés Peñaloza?

Elaine Haro, durante una plática con Mariana Botas, contó que su ruptura con Moisés Peñaloza no estuvo relacionada con su participación en La casa de los famosos México, algo que muchos especulaban en aquel momento:

No fue por el reality, fue por cosas personales. Es que fue hace unas semanas. Duramos dos años, pero sabes qué, cortamos varias veces en la relación. Elaine Haro

Aunque no reveló detalles sobre una posible pelea, infidelidad o discusión, sí aceptó que la relación se tornó “intensa”, pues al ser ambos actores, los sentimientos podrían estar a flor de piel:

“ Me conozco, soy muy intensa, y él también es actor. Tú sabes, los actores somos muy intensos, es complicado ”, dijo Elaine.

Por otra parte, tras haber finalizado el reality, muchos fans de la cantante comenzaron a especular sobre una posible reconciliación, cosa que no sucedió. ¿Terminaron mal?

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Elaine Haro reacciona a las declaraciones desu ex Moisés Peñaloza mientras estaba en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Moisés Peñaloza al ser cuestionado sobre su relación actual con Elaine Haro?

En una reciente entrevista, la polémica se hizo presente, pues Moisés Peñaloza se encontraba en plática con un reportero, quien mencionó a Elaine Haro, exnovia del actor.

El periodista comenzó a hablar de la actriz: “ En esa última relación pública por decirlo de alguna manera, fue con Elaine, oye, pero... ¿qué le deseas? ”, preguntaba el comunicador.

La respuesta de Moisés fue casi de molestia, pues no dejaba terminar la pregunta ni que formulara alguna otra el reportero. Sin decir una palabra, el actor solo se limitó a hacer sonidos relacionados a “denegado”, asegurando que no diría algo sobre ella.

En comentarios el debate continuó, unos defendiendo a Moisés, otros argumentando que su relación con Elaine presuntamente terminó mal:



“Qué tan red flag debes ser para que tu ex no quiera hablar de ti”,

“Ella nunca habló mal de él, cuánto machismo” y,

“Esto es muy bajo, Elaine nunca habló mal del exnovio”.

Elaine no ha respondido o hecho referencia sobre este video que ya se ha viralizado en redes sociales.

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Aldo próximamente en una entrevista cuando le pregunten por la mustia JAJAJAJ pic.twitter.com/xsDqKOA3lG — Karina (@baxliar) May 15, 2026

¿Quién es Moisés Peñaloza y cuál es su trayectoria?

Moisés Peñaloza es un actor, cantante y creador de contenido mexicano, reconocido ampliamente en redes sociales y televisión.

Su presencia en plataformas digitales es importante, simplemente en TikTok, donde comparte aspectos de su vida personal, música y trabajo artístico, ya suma más de un millón de seguidores.

Además de desarrollar una carrera como influencer, Moisés ha participado en producciones de entretenimiento y programas enfocados en el público juvenil.

En el ámbito musical, también ha explorado su faceta como cantante, lanzando temas y colaboraciones que han conectado con sus fans.

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