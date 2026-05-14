¿Las piernas de Fey están aseguradas por tremenda cantidad? La cantante dice: “Están buenas”

Fey, al igual que otras celebridades del espectáculo, ha sido señalada como una de las famosas que aseguró sus piernas, rumor que abordó en una reciente conferencia de prensa, donde también habló de sus nuevos lanzamientos musicales y su próxima presentación en el coloso de Reforma.

¿Fey aseguró sus piernas? La cantante responde. / Redes sociales

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¿Es verdad que Fey aseguró sus piernas?

En medio de las preguntas por parte de los medios, Fey fue sorprendida con el rumor de que sus piernas habían sido aseguradas. De acuerdo con la intérprete de “Media naranja”, hasta ahora desconoce que se haya tomado esa decisión.

“Que yo sepa no, pero a lo mejor mi manager sí. No quiere que se me caigan.” Fey

Posteriormente, señaló que no ha tomado una decisión al respecto, pero cree que existen otras partes de su cuerpo que también pueden ser aseguradas.

“Están buenas, me han salido buenas, eso sí. Lo pensaremos, tenemos otras cosas en que poner 2 millones.” Fey

Fey niega que sus piernas estén aseguradas. / @cabaretmexico y @landooJoan

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¿Por qué los famosos aseguran partes de su cuerpo?

Usualmente, son las estrellas internacionales las que aseguran ciertas partes de su cuerpo; sin embargo, en México también se ha llegado a mencionar que actores y actrices han considerado dicha posibilidad.

Hasta ahora, una de las que ha hablado abiertamente sobre el tema es Aleida Núñez, quien en una ocasión dijo que podría asegurar sus pompas por que son naturales, pero no se ha confirmado que haya emprendido dicha acción.

“A lo mejor voy a asegurar las pompas, hay que cuidar el cuerpecito, estamos en trámites en estos días”, dijo la actriz mexicana en el pasado; además de ella, algunos otros nombres que han resonado al respecto son internacionales.

Jennifer Lopez es una de las artistas que más ha estado vinculada con el tema, pero ella ya negó que sea cierto, pero dejó claro que sí tiene conocimiento de dónde se puede realizar dicha acción, la cual tiene como objetivo proteger su carrera y tener un sustento en caso de accidentes.

Aleida Núñez llegó a decir que podría asegurar sus pompas. / Redes sociales

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¿Cuáles son los éxitos de Fey?

La declaración de Fey sobre el supuesto seguro de sus piernas surge durante la conferencia de prensa que organizó para compartir sus próximos proyectos.

De acuerdo con la cantante, ya se está alistando para el show “Forever 17”, el cual hará viajar a sus fans hasta su juventud. Algunos de los éxitos que más han marcado la carrera de la cantante son:



Azúcar amargo

Media naranja

Muévelo

Gatos en el balcón

Me enamoro de ti.

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Así lo dijo Fey: