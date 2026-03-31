¿Luis García obsesionado con Fey? Su esposa lo exhibe y lanza advertencia: "No tiene dinero"

La polémica explotó luego de que Luis García revelara, sin filtros, un episodio que casi le cuesta la paz en casa: durante semanas se dedicó a darle “like” a prácticamente todas las publicaciones de Fey. Lo que parecía una simple anécdota terminó escalando cuando su esposa, Rocío Lara, lo descubrió… y no se lo tomó nada bien.

Todo ocurrió en su pódcast, donde el comentarista deportivo soltó la confesión entre risas, pero lo que vino después elevó el chisme: reclamos, indirectas y hasta una advertencia directa a la cantante.

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Christian Martinoli y el Dr. García, dos de los comentaristas deportivos de TV Azteca / Instagram: @cmartinoli

¿Qué pasó entre Luis García y Fey y por qué sus ‘likes’ desataron polémica?

Durante una charla con Christian Martinoli, Luis García admitió que tuvo una etapa en la que interactuaba obsesivamente con el contenido de Fey en Instagram, generando una situación que hoy causa risa, pero que en su momento fue delicada.

El exfutbolista explicó: “Hubo una época en mi Instagram, no sé, voy a decir dos meses, que Fey subía 157 fotos y todas tenían mi like. Yo estaba como Casillas, ‘pip, pip, pip, pip, pip’”.

El comentario provocó inmediatamente la burla de Martinoli, quien no dejó pasar la oportunidad de hacerlo notar en tono sarcástico.

“Parecías secretaria dándole ‘like’”, lanzó.

Hasta ese punto, la conversación parecía una anécdota inofensiva más del pódcast; sin embargo, el tono cambió cuando Luis García confesó que ese comportamiento no pasó desapercibido en su casa y que fue su esposa quien lo frenó en seco.

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¿Cómo descubrió Rocío Lara los ‘likes’ de Luis García a Fey en redes sociales?

De acuerdo con el propio comentarista, el episodio ocurrió cuando Luis García ya estaba casado con Rocío Lara, quien notó rápidamente la cantidad exagerada de likes que aparecían en el perfil de Fey con el nombre de su esposo.

El momento no fue nada gracioso dentro del matrimonio, pues García aceptó que fue confrontado directamente y obligado a borrar uno por uno sus rastros digitales.

Luis García “Entonces mi vieja ve esto de Fey y me dice: ‘hijo de tu pu… mad…, las últimas 200 fotos de Fey’, entonces tuve que quitar los likes (…) yo creo que Fey ni se enteró, no sabe ni quién chin… soy yo. ¿Crees que me deje un mensaje?”

El tema ya había generado risas, cuando ocurrió lo impensable: Rocío Lara apareció en el pódcast, dispuesta a poner los puntos sobre las íes y aclarar algunas declaraciones hechas por su esposo y su compañero en emisiones anteriores.

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Fey solicitó boletos para la presentación de Mon Laferte y Yalitza Aparicio / @cabaretmexico y @landooJoan

¿Qué advertencia lanzó Rocío Lara a Fey y por qué causó tanta polémica en redes?

Lo más inesperado llegó cuando Rocío Lara apareció en el pódcast y decidió intervenir directamente, elevando el tono del asunto con comentarios que rápidamente se viralizaron.

Primero desmintió las declaraciones de su esposo sobre su supuesta energía: “Ellos dicen que son unas máquinas sexuales, en sus últimos pódcast (…) por Christian no puedo hablar, pero lo del doctor García es una completa mentira, absoluta mentira, no es una máquina sexual”, soltó.

Luis García intentó bajar el tono diciendo: “Estamos hablando de esta señora, ¿por qué te pones así?”

Pero Rocío continuó y lanzó una advertencia directa a Fey, pese a que la cantante ni siquiera estaba involucrada en la conversación ni presente en el programa.

“Fey, no es una máquina sexual, tiene 56, próximos 57 (…) Ya no tiene dinero, tiene muchos hijos, una esposa que gasta mucho” Luis García

Las palabras generaron revuelo inmediato en redes sociales, donde los fragmentos del pódcast comenzaron a circular rápidamente, provocando opiniones divididas, críticas y memes.

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¿Fey ya reaccionó a la polémica con Luis García y su esposa?

Tras la viralización del episodio, seguidores del pódcast comenzaron a etiquetar a Fey en redes sociales, con la intención de que cumpliera el supuesto sueño de Luis García: tomarse una foto con ella.

“Yo lo único que quiero con Fey es tomarme la foto, eso y ya, no quiero más que eso con Fey”, aclaró el comentarista.

A lo que su esposa respondió de inmediato, generando otro momento incómodo en vivo: “¿Tú quieres tomarte la foto con Fey y tú con quién?”, preguntó a Martinoli, quien contestó: “No, yo con nadie”.

Hasta ahora, Fey no ha reaccionado ni respondido a los comentarios, likes ni advertencias. De acuerdo con sus redes sociales, la cantante se encuentra actualmente de gira por Estados Unidos, lo que explicaría su ausencia en la conversación digital.

Así fue el bochornoso momento: