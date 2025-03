Christian Martinoli estalla y avienta el teléfono del Dr. García en pleno programa: Video

Christian Martinoli y el Dr. García, dos de los comentaristas deportivos de TV Azteca que conducen el programa ‘Los protagonistas’, generaron controversia, pero esta vez no por su inconfundible estilo narrativo, sino por una fuerte discusión en pleno programa en vivo.

Durante una emisión de ‘Protagonistas’, la mesa de análisis de TV Azteca, los cronistas tuvieron un tenso intercambio de opiniones que dejó atónitos a sus compañeros David Medrano, Zague y el ‘Warrior’.

El tema central de la disputa fue el partido entre América y Chivas en los octavos de final de la Concachampions, en el que la polémica expulsión de Alan Mozo y las diferencias entre ambas plantillas desataron el debate. Sin embargo, la situación escaló cuando Martinoli cuestionó una de las políticas más arraigadas en el club Guadalajara.

Christian Martinoli y el Dr. García, dos de los comentaristas deportivos de TV Azteca / Instagram: @cmartinoli

¿Christian Martinoli y Luis García se pelearon en serio?

Durante la discusión, Martinoli argumentó que Chivas debería replantearse su regla de jugar únicamente con futbolistas mexicanos si quiere volver a competir con mayor frecuencia por títulos.

“Ahora bien, es momento de que la nació Chiva haga un análisis frío y calculador de si bajo este modelo de competencia que es el futbol actual en México, como en todo el mundo, donde está liberada la cantidad de foráneos que pueden usar los equipos.

En México, puedes utilizar a 8, 7 en cancha, es decir, si tú no te das cuenta de que tu propia cultura, tus propios estatutos y tradición ya te está jugando en contra hace mucho tiempo, si pretendes seguir enriqueciendo la historia del Guadalajara con títulos, me parece que este formato mientras tú no generas tus propios jugadores de forma constante y seas el equipo más poderoso en generación de futbolistas jóvenes nacionales, deberán replantearse la situación de utilizar extranjeros”, expresó Martinoli.

Sin embargo, su opinión no fue bien recibida por el Dr. García, quien lo confrontó argumentando que la afición en redes sociales no estaba de acuerdo con su postura.

Esto pareció colmar la paciencia de Martinoli, quien, visiblemente molesto, lanzó una respuesta contundente:

“¿Qué redes sociales, Doctor? Las redes sociales están acabando con tu vida, ¿no te das cuenta? Te han destrozado, las redes sociales no existen, Doctor, maldita sea y me voy ya de aquí, me tienen cansado ustedes y el Guadalajara”, exclamó furioso el cronista.

Martinoli abandona el set tras lanzar el celular de Luis García

La tensión alcanzó su punto máximo cuando Martinoli, en un acto inesperado, tomó el celular del Dr. García y lo lanzó al piso. Acto seguido, se levantó abruptamente y salió de la toma, dejando a sus compañeros atónitos sin saber cómo reaccionar.

El exfutbolista Luis Roberto Alves “Zague” y el periodista David Medrano permanecieron en silencio, mientras el Dr. García intentaba procesar lo sucedido.

¿Una discusión real entre Martinolli y el Dr. García o parte del show?

El video del incidente se viralizó rápidamente, generó opiniones divididas en redes sociales. Algunos internautas señalaron que Martinoli y el Dr. García son apasionados y que este tipo de reacciones forman parte de su dinámica, mientras que otros se mostraron sorprendidos por la intensidad del momento.

Hasta el momento, ni Christian Martinoli ni el Luis García han aclarado si todo fue parte de una estrategia para generar audiencia o si realmente hubo un roce entre ellos.

