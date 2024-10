TV Azteca interrumpió el partido de la Selección; Faitelson responde a Martinoli y García

Christian Martinoli y Luis García alegaron que alguien les había cortado la señal, tras la suspensión de la transmisión en TV Azteca durante el partido entre la Selección mexicana y el equipo de Valencia el pasado fin de semana.

Muy a su estilo, los populares comentaristas bromearon acerca de lo ocurrido, una vez que la señal se restableció después de 10 minutos de que los televidentes tuvieran que ver comerciales del anime ‘Dragon ball Z’ pensando que no volverían a poner el partido.

“Ofrecemos una disculpa a toda la gente que nos sigue a través de la pantalla de Azteca 7. Fallas verdaderamente ajenas a nuestra voluntad; nos han sacado del aire un rato ¡Nos bajaron el switch, doctor!”, dijo Martinoli al regresar. A lo que el Dr. García respondió: “Si no pueden por las buenas, pues por las malas”.

Esto hizo que en redes muchos internautas creyeran que pudo haber sido un “boicot” por parte de la competencia, por lo que luego de ello, Alejandro de la Rosa explicó que Televisa no tuvo qué ver en lo que pasó.

Todo pasó en el partido del fin de semana / Twitter

¿Qué pasó en el partido de la Selección en TV Azteca? Televisa los ayudó a restablecer la señal, dejando a un lado la competencia

Alejandro de la Rosa aclaró que el problema fue un fallo técnico relacionado con un generador en el Estadio que hizo que la señal de Azteca se cayera, por lo que, al contrario de lo dicho, algunos trabajadores de Televisa quisieron ayudarles para restablecer la señal rápidamente.

No solo no fuimos nosotros, sino que nuestros ingenieros y técnicos los ayudaron para restablecer su señal.



Pero de eso no se habla 🤷🏻‍♂️



Mis respetos para nuestra gente de operaciones 🙌🏼. Mucha clase https://t.co/4HLwO1m0Dx — Alex de la Rosa (@adelarosa) October 14, 2024

“En redes nos llegan mensajes de que la competencia ha acusado a Televisa y TUDN de haber boicoteado su transmisión y la realidad es que no es así. Televisa no tuvo nada que ver. Fue un tema específica y exclusivamente de su generador. Inclusive la gente de Televisa ha querido ayudar a la gente de la competencia, así que no es cierta esa versión. No la vayan a creer... Aunque luego al aire les faltó información para saber realmente lo que estaba pasando en ese momento”, dijo el comentarista de Televisa.

Por su parte, David Faitelson también intervino para rechazar las supuestas acusaciones de la competencia y les dejó un mensaje a sus excompañeros de TV Azteca. “A mí me parece una tontería. Yo tengo muchas cosas más importantes qué hacer, y también los ingenieros de la empresa, que bajar un switch, carajo. Mejor que cuiden su generador. No se compite así. Nosotros sabemos competir de otra forma. No competimos de esa manera”, expresó.

