Lady Gaga ¿en peligro de muerte? Señalan al posible culpable de ¿atentado?: ¿Qué pasó exactamente?

La cantante Lady Gaga preocupa a sus fans, luego de que se revelara que se encontraba bajo amenaza de muerte, poniendo en riesgo su vida. El caso encendió las alarmas y las autoridades han actuado durante las últimas horas. ¿Que se sabe del tema?

Lady Gaga de luto. / IG: @ladygaga

¿Por qué la cantante Lady Gada se encontraba bajo amenaza de muerte?

De acuerdo con diferentes medios estadounidenses, Lady Gaga se encontraba amenazada de muerte, algo que levantó preocupación entre los seguidores de la intérprete.

Según se difundió, un hombre presuntamente utilizaba su Instagram para hacerle llegar mensajes amenazantes, en algunos casos, hasta amedrentarla con su posible muerte o lesiones corporales.

Aunque la Policía no reveló públicamente el contenido exacto de las publicaciones, las autoridades consideraron que el nivel de riesgo era suficientemente alto como para actuar de inmediato.

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Lady Gaga no se ha pronunciado al respecto.

¿Quién es el hombre que presuntamente amenazó de muerte a Lady Gaga?

Según la información reciente, el detenido fue identificado como Marc Harold Leverant, quien compareció este jueves ante un tribunal de Florida acusado de un delito grave de segundo grado por amenazas escritas de muerte.

Las autoridades señalaron que el hombre utilizó Instagram para publicar mensajes dirigidos contra Lady Gaga, donde supuestamente advertía sobre un ataque mortal. Según reportes, también aseguró que quería dañar “ a tantas personas como fuera posible ” antes de suicidarse.

La jueza Mindy S. Glazer informó durante la audiencia que las amenazas no solo iban dirigidas a la intérprete, sino también contra diversas instituciones y figuras públicas de Miami.

El arresto se llevó a cabo luego de que el Centro de Operaciones contra el Crimen en Tiempo Real del condado Miami-Dade detectara las publicaciones sospechosas y alertara a las corporaciones de seguridad.

Durante la audiencia inicial, la jueza determinó imponer una fianza de 7 mil 500 dólares, además de prohibirle la posesión de armas de fuego y municiones mientras continúa el proceso judicial.

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¿Quién es Lady Gaga y cuáles son sus canciones más conocidas?

Lady Gaga de una de las cantantes más conocidas a nivel mundial, no solo por su gran trayectoria musical, si no también por su reciente inclusión en el mundo de la actuación.

Su gran salto llegó en 2008 con el lanzamiento del álbum The Fame, un disco que revolucionó la música pop gracias a canciones con estética futurista y espectáculos llenos de teatralidad.

Como actriz, su llegada al cine llegó con A star is born junto a Bradley Cooper, actuación que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz.

Aquí sus canciones más conocidas:



“Poker Face”,

“Bad Romance”,

“Just Dance”,

“Born This Way”,

“Shallow”,

“Alejandro”,

“Telephone”,

“Paparazzi”, entre otras.

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