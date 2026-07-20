Ex de Massad Altamimi, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’, lo señala de ¿tacaño y mentiroso?

La polémica en torno a ‘La casa de los famosos México 2026’ ya ha comenzado. A unos días de que se estrene, una exnovia de Massad Altamimi, noveno habitante confirmado para el reality, lo expone, supuestamente, entre otras cosas, por ser un “tacaño” y “mentiroso”. Te contamos los detalles.

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Massad Altamimi es acusado de tacaño y mentiroso / Redes sociales

La polémica entre Massad Altamimi y su exnovia, Alejandra Tijerina

Luego de que Massad Altamimi fue confirmado para ‘La casa de los famosos México 2026’, muchos internautas comenzaron a destapar ciertas polémicas que tuvo con varias de sus exparejas, principalmente con Melissa Navarro, quien lo acusó de presunta violencia, y Alejandra Tijerina.

Desde hace varios días, el influencer y Tijerina se han visto enfrascados en una guerra de dimes y diretes. Muchos desconocen cómo inició realmente, ya que ambos han tratado de no hablar sobre el otro desde la ruptura.

No obstante, al parecer, todo comenzó después de que él la mencionara durante una transmisión en vivo. Tijerina lanzó un comunicado exigiendo que dejara de hablar sobre ella. En su escrito, asegura que, pese a que ya pasó casi un año desde la separación, él presuntamente la acosa.

“Durante todo este tiempo he optado por mantener silencio ante los ataques, las acusaciones y los comentarios que se han hecho sobre mi persona. Lo hice por respeto a mi privacidad, a la relación que existió y porque siempre he creído que los asuntos personales deben permanecer en ese ámbito”, expresó.

Posteriormente, hizo un en vivo para responderle a Massad, quien hace poco sugirió que ella lo agredió físicamente. La joven comenzó negando las acusaciones en su contra y sostuvo que, supuestamente, el árabe le pidió que le regresara los regalos que le dio tras la ruptura.

“Me compraste una maleta en Phoenix porque la mía ya estaba muy fea. Tiramos la mía y, al momento de irme de allí, me la quitaste. No dejaste que me llevara mis cosas en la maleta. Me diste bolsas de basura para llevar mis cosas. No hay pruebas de que los pidió (los regalos que me dio), pero sí los tiró y los tiró a la basura”. Alejandra Tijerina

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¿Qué dijo Massad Altamimi sobre lo dicho por su exnovia, Alejandra Tijerina?

Massad Altamimi usó su canal de difusión para decir que está siendo víctima de una supuesta campaña de desprestigio. Sin mencionar nombres, sostiene que solo buscan perjudicarlo con fines monetarios.

“Hay personas que tuvieron el valor de demostrar cómo se les ofreció dinero para participar en una campaña de desprestigio en mi contra. Gracias a ellas por evidenciar el acoso que recibo diariamente. También hay personas que fueron cercanas a mí en el pasado y que, por lo visto, aceptaron hacerlo, todo con el objetivo de afectar mis proyectos y opacar lo que demostré hace dos días. Al final, todo se resume en cinco palabras: Siempre ha sido el dinero”. Massad Altamimi

Aunado a esto, reposteó el dictamen policial, al parecer, relacionado con la denuncia interpuesta por Melissa Navarro, en el cual se especifica que sería inocente de todo lo que se le acusó.

Todo este asunto ha generado opiniones divididas. Si bien algunos apoyan a Massad, otros creen que es un “violentador de mujeres” y consideran que la producción de ‘La casa’ no debió incluirlo en su proyecto.

Massad Altamimi se defiende de Alejandra Tijerina / Redes sociales

¿Quién es Alejandra Tijerina, exnovia de Massad Altamimi?

Alejandra Tijerina es una modelo e influencer mexicana.

En 2024, se postuló para convertirse en Miss México, representando al estado de Nuevo León.

Actualmente tiene 31 años.

Estudió administración de empresas.

Ganó notoriedad en 2025 al participar en ‘La casa de los famosos versión Telemundo’.

Fue expareja de Massad Altamimi. Solo duraron unos meses.

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