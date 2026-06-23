Dania Méndez reacciona al RUMOR de Alejandra Tijerina y Caramelo, ¿anda con el ex de Manelyk?: “Trepadora”

Dania Méndez sorprendió al opinar sobre la presunta relación de noviazgo entre Alejandra Tijerina y Caramelo, quien fuera ex de Manelyk González. Su reacción reavivó la polémica entre las participantes de La casa de los famosos All-Stars.

Cabe señalar que Manelyk y Alejandra Tijerina iniciaron una amistad durante su paso por el reality. Sin embargo, los recientes rumores han generado la pregunta en redes sociales: ¿hubo traición entre ambas?

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¿Por qué se enemistaron Dania Méndez y Alejandra Tijerina?

La relación entre Dania Méndez y Alejandra Tijerina ha sido descrita como una amistad que se deterioró con el tiempo, al punto de convertirse en una fuerte enemistad. Ambas habrían sido cercanas en el pasado, pero su vínculo se rompió tras conflictos personales que terminaron distanciándolas.

El principal motivo de tensión entre ellas estaría relacionado con un conflicto sentimental por un hombre, lo que habría provocado una ruptura definitiva en su relación. Este antecedente ha sido retomado por el público y la prensa como el origen de su distanciamiento, aunque no existe una versión completamente confirmada sobre los detalles.

Su reencuentro dentro de ‘La casa de los famosos All-Stars’ reactivó la polémica, ya que fueron asignadas al mismo cuarto. Fue muy controversial cuando ambas participantes empezaron a tener problemas de confrontación, desconfianza y ligeros altercados en la transmisión. Sus problemas fueron tales que lograron dividir a su mismo equipo.

Dania Méndez y Alejandra Tijerina tuvieron roces en el pasado / IG: @alejandratijerina / @dania.mndz

¿Cómo inició el rumor de romance entre Caramelo y Alejandra Tijerina?

El rumor sobre un presunto romance entre Alejandra Tijerina y Caramelo comenzó a circular en redes sociales luego de que la cuenta de espectáculos ‘La comadrita’ asegurara que ambos habrían sido vistos juntos en un evento.

Según dicha versión, Caramelo habría llegado acompañado de Alejandra Tijerina e incluso la habría presentado como su “novia”, lo que desató una ola de especulaciones.

Sin embargo, otra versión apunta a que su cercanía podría estar relacionada con su posible participación en el reality ‘Top Chef VIP’, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

Eso no es todo: usuarios en redes sociales también señalaron que ambos habrían aparecido juntos en un video de TikTok, lo que incrementó los rumores de un posible romance. Las reacciones no tardaron en llegar y la pregunta que dominó la conversación fue: ¿traición a Manelyk?

CHISME POTENTE COMADRES



Pues resulta que Caramelo no va a Top Chef, está en Colombia porque fue a acompañar a su ahora novia Alejandra Tijerina.

Que a un lugar al que llegaron juntos la presentó como su novia.



Dania siempre tuvo razón de esa mujer y al final se quedó con el… pic.twitter.com/3RKJJUPntN — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 18, 2026

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Caramelo y Manelyk ponen fin a su romance. / Instagram: @caramelykpr

¿Qué dijo Dania Méndez sobre la presunta relación entre Caramelo y Alejandra Tijerina?

En medio de los rumores que vinculan a Caramelo con Alejandra Tijerina, Dania Méndez rompió el silencio y externó su postura sobre la polémica.

Cabe recordar que Dania Méndez, Manelyk González y Alejandra Tijerina coincidieron en La casa de los famosos All-Stars. En un inicio, Dania y Manelyk mantenían una amistad sólida; sin embargo, esta se fracturó durante el desarrollo del reality. Esto debido a la cercanía entre González y Tijerina.

Posteriormente, la relación entre Manelyk y Alejandra también terminó tras el final del programa, derivado de diversos desencuentros públicos. A esto se suma que Manelyk sostuvo un breve romance con Caramelo durante su participación en el reality, relación que posteriormente concluyó.

Fue en este contexto que, a través de un ‘en vivo’ en TikTok, Dania Méndez expresó su postura sobre la situación:

El tiempo me está dando la razón. ¿Qué más quieren? Por fin van a ver, por fin van a saber. Por fin se están abriendo los ojos y se están dando cuenta de lo trepadora. Dania Méndez

¿Qué dijo Manelyk González sobre el noviazgo presuntamente de Alejandra Tijerina y Caramelo, su ex?

En redes sociales, los recientes rumores de romance entre Caramelo y Alejandra Tijerina fue considerado como una traición hacia Manelyk, debido a la amistad que sostuvieron la primera mencionada y la exacashore en su momento.

Por ahora, el supuesto noviazgo entre Caramelo y Alejandra Tijerina continúa sin confirmación oficial, aunque el tema sigue generando conversación en redes sociales. Manelyk no ha mencionado nada respecto a este presunto noviazgo entre su exnovio y su examiga. Aunque, en su momento, sí lanzó una indirecta. ¿Para ambos?