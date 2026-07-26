¿Massad deja ‘La casa de los famosos México 2026’ a horas del estreno? Revelan supuestos problemas legales

Massad Altamimi se ha convertido en uno de los participantes más polémicos de ‘La casa de los famosos México 2026’. Si bien es querido por muchos por su simpatía y belleza, el influencer también ha sido objeto de críticas debido a las acusaciones que se le han hecho.

Sus exnovias, Melissa Navarro y Alejandra Tijerina, han asegurado que las agredió de manera física y psicológica. También han dicho que, presuntamente, ejerció violencia económica. El árabe ha negado esto y ha dicho no tener problema en defenderse, tanto de forma mediática como legal.

A unas cuantas horas de que comience el reality, se pone en duda su ingreso. Y es que se ha filtrado que, presuntamente, tendría problemas legales. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

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Massad Altamimi está contemplado para ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Por qué se pone en duda la participación de Massad Altamimi en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Recientemente, el periodista Gabo Cuevas informó que, presuntamente, la productora Rosa María Noguerón estaba muy nerviosa por la participación de Massad Altamimi en ‘La casa de los famosos México 2026’.

Al parecer, el influencer estaría involucrado en un tema legal relacionado con las acusaciones de su expareja, Alejandra Tijerina, quien hace poco obtuvo medidas de protección para que, entre otras cosas, el tiktoker ya no la mencione.

Según Cuevas, Altamimi tendría una citación judicial para finales de este mes. También contó que, presuntamente, existen cuatro carpetas de investigación en su contra.

“Hay una tensión muy fuerte por el tema de Massad. Ahorita tiene una orden de restricción, pero el 30 de este mes de julio tiene una citación. La producción está tensa porque ya está confirmado… Rosa María Noguerón está luchando para que él entre porque cree en él, pero la gente de Endemol está diciendo: ‘Se nos viene algo raro’. En 2024, ya tenía otra, la que le puso Melissa Navarro. El joven ya tiene varias, no solo esas dos, por ahí me contaron que tiene 4 carpetas por los mismos delitos (violencia familiar y maltrato)”. Gabo Cuevas

No se sabe si esta situación afectará el ingreso de Massad a ‘La casa’. En tanto que los internautas ya han tomado bandos en toda esta situación. Algunos creen que el árabe está siendo víctima de una campaña de desprestigio, mientras que otros han criticado al proyecto por incluir a un supuesto “agresor”.

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¿Qué han dicho las exnovias de Massad Altamimi sobre el habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’?

En 2023, Massad Altamimi inició una relación con Melissa Navarro, otra creadora de contenido. Tal solo duraron unos meses y se pensó que se habían separado en buenos términos. Sin embargo, la joven destaparía después que, presuntamente, él la maltrató.

Incluso inició acciones legales y obtuvo una orden de protección. No obstante, ya no se supo más del caso. No fue hasta hace unos días que él compartió un documento legal que indicaba que, al parecer, la denuncia había quedado descartada por “falta de pruebas”.

Por su parte, Alejandra Tijerina dijo haber pasado una situación muy parecida a la de Navarro junto al árabe. También destapó que, supuestamente, él le pidió los regalos que le dio cuando terminaron su romance en 2025. Debido a que su ex la mencionó en una transmisión en vivo, solicitó medidas legales para que no hablara de ella ni se le volviera a acercar.

Altamimi sostiene que es inocente y afirma ser víctima de una campaña para desprestigiarlo previa a su ingreso a ‘La casa de los famosos México 2026’.

Alejandra Tijerina asegura que Massad Altamimi la maltrató / Redes sociales

¿Quién es Massad Altamimi, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Massad Altamimi es un influencer y empresario de origen árabe.

Lleva varios años viviendo en México.

En sus redes sociales, comparte contenido sobre su lujoso estilo de vida.

Tiene casi dos millones de seguidores en Instagram.

Hace algún tiempo, dijo tener un hijo. Se desconoce quién es la madre.

Se dedica a la exportación de aguacates.

Hasta donde se sabe, actualmente es soltero.

Sobre sus asuntos legales, simplemente se ha limitado a decir que sus abogados se encargarán de todo.

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