Igual que Ninel Conde; Masad Altamimi se cambió el color de ojos antes de LCDLFMX; ¿ya no entrará al reality?

Masad Altamimi se convirtió en el noveno habitante confirmado de La casa de los famosos México 2026 tras algunos rumores sobre su participación; aunque para algunos televidentes es un ‘desconocido’, uno de los aspectos que más llamó la atención fue el color de sus ojos. ¿No son naturales y peligra su ingreso al reality? te contamos.

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Massad, noveno habitante de La casa de los famosos México 2026 / RS

¿Cómo fue la revelación de Masad Altamimi como habitante de La casa de los famosos México?

Después de la revelación de Flor Vigna como habitante de La casa de los famosos México, tocó el turno de Masad Altamimi tras varias pistas que arrojaban su nombre entre los internautas.

En el clip sobre el siguiente habitante se podían observar varios detalles de su lugar de origen y un ‘león’, apodo por el que es identificado en redes, lo que hizo que para algunos no fuera difícil descifrar su identidad, aunque fue confirmado hasta la noche del 15 de julio.

Desde sus primeros momentos frente a la cámara, uno de los detalles que más llamó la atención, además de su pronunciación del español, fue el color de sus ojos, el cual cambió hace unos meses. ¿Reveló la razón?

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Massad Altamimi, confirmado de La casa de los famosso México. / Redes sociales

¿De qué color eran los ojos de Masad Altamimi, habitante de La casa de los famosos México?

En una plática con Wendy Guevara tras ser confirmado como habitante, Masad Altamimi confesó que antes sus ojos eran miel oscuro; y aunque la creadora de contenido bromeó sobre el resultado, el nuevo participante aseguró “estar loco” tras el cambio.

Masad Altamimi, noveno habitante de ‘La casa de los famosos México 2026'. / Redes sociales

De acuerdo con Masad, tiene casi un año que se realizó el cambio en sus ojos, y aunque se ha llegado a mencionar que se trata de un procedimiento doloroso, él asegura que no fue así. “No la verdad no. Soy loco, te lo juro, soy loco que me cambié los ojos”.

Aalgunos seguidores del reality mencionaron no conocerlo, pero su revelación causó diversas reacciones , en las que algunos mencionaron que le darían una oportunidad. “Muy humilde y espontáneo” y “Los ojos es lo de menos, es un gran ser humano”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes.

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¿Por qué Masad Altamimi se cambió el color de ojos antes de La casa de los famosos México 2026?

Aunque tras ser confirmado como habitante, Masad Altamimi no mencionó la razón por la que se cambió el color de sus ojos, en redes se revivió un video en el que el creador de contenido se sinceró al respecto.

Durante una transmisión en vivo, el nuevo participante de La casa de los famosos México dio a entender que se debía a su relación anterior, aunque no habló mucho en el tema. “La razón por la que cambié mis ojos de color es por mi relación anterior. Perdí la confianza en mi mismo”. expresó.

Hasta ahora, no ha dado más detalles sobre el tema, así como tampoco dijo que por esta intervención su integración al reality estaría en peligro.

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