Flor Vigna y el duro diagnóstico que recibió antes de entrar a La casa de los famosos México: “Me anunció la muerte”

Tras meses de especulaciones y supuestas listas filtradas, Flor Vigna fue confirmada como habitante de La casa de los famosos México. Su llegada al reality causó impresión desde los primeros momentos, pero también revivió el duro diagnóstico del que habló meses atrás. ¿De qué se trata?

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Flor Vigna llega a La casa de los famosos México. / RS

¿Cómo fue la revelación de Flor Vigna como habitante de La casa de los famosos México?

Después de la confirmación de Yahir como séptimo habitante de La casa de los famosos México, tocó el turno de Flor Vigna, cantante y actriz de origen argentino que meses atrás sorprendió al subir al ring de Supernova.

En el breve clip difundido por la producción sobre sus pistas, se observó una playera con las banderas de México y Argentina, un guante de box y un micrófono. En un primer momento el video generó confusión, pero varios internautas especularon que se trataba de Flor Vigna.

Su identidad permaneció oculta hasta la noche del 14 de julio, cuando fue presentada oficialmente. Desde los primeros minutos acaparó la atención al sufrir un incidente en el foro, lo que abrió la conversación en redes y atrajo la atención de los internautas.

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Flor Vigna en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Cuál es el diagnóstico que Flor Vigna recibió antes de entrar a La casa de los famosos México?

Luego de que Flor Vigna sufrió un accidente tras ser confirmada en La casa de los famosos México, los usuarios revivieron un video en el que la cantante argentina confesó que recibió un fuerte diagnóstico médico antes de pelear en Supernova.

A través de redes, Vigna se sumó a la dinámica ‘cosas que no vas a envidiar de mí’; en el breve clip explicó que antes de pelear se realizó unos estudios en los que le arrojaron que tiene un quiste en la cabeza:

“El doctor, cero tacto, me lo tiró de una, pesimista, me asustó con mi vida, me anunció la muerte. Obviamente no va a pasar eso. Creo mucho en mí y lo voy a revertir. Pero obviamente voy a tener que invertir tiempo, energía y plata en estudios para curarlo”. Flor Vigna

Desde entonces, Vigna no ha dado nuevos detalles sobre su salud, pero se mostró entusiasmada por formar parte de la nueva temporada del reality show 24/7 México.

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@vignaflor Voy a revertir todo ✨ Alguno le pasó algo parecido ? ♬ Little Things - Adrián Berenguer

¿Quién es Flor Vigna, habitante confirmada de La casa de los famosos México?

Florencia Vigna , cuyo nombre artístico es Flor Vigna, es una actriz, cantante, presentadora e influencer argentina.

, cuyo nombre artístico es Flor Vigna, es una actriz, cantante, presentadora e influencer argentina. Después de participar en el reality Combate, empezó a tener popularidad en el medio, lo que le permitió ser una personalidad conocida en su país. De esa forma, comenzó a participar en otras competencias como Bailando por un sueño .

empezó a tener popularidad en el medio, lo que le permitió ser una personalidad conocida en su país. De esa forma, comenzó a participar en otras competencias como También ha apostado por el canto y la creación de contenido, aunque su proyección en México ocurrió tras participar en Supernova Genesis, donde peleó contra Alana Flores. Ahora, enfrentará un nuevo desafio en La casa de los famosos México.

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