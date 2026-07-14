¿Quién es Flor Vigna? La cantante relacionada con Oliver Tree que podría entrar a La casa de los famosos México

La expectativa por conocer a los nuevos habitantes de La casa de los famosos México 2026 sigue creciendo y las teorías de los fans no dejan de multiplicarse. Luego de que la producción revelara nuevas pistas sobre el supuesto octavo integrante del reality, un nombre comenzó a repetirse con fuerza en redes sociales: Flor Vigna, actriz, cantante, bailarina e influencer argentina.

Mientras las apuestas crecen entre los seguidores del reality, la también cantante vuelve a acaparar reflectores no solo por la posibilidad de ingresar al programa, sino también por la historia que la unió con el fallecido cantante Oliver Tree, a quien recordó con un emotivo mensaje tras su muerte.

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Flor Vigna podría entrar a La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quién es Flor Vigna, la famosa argentina que podría entrar a La casa de los famosos México 2026?

Florencia Vigna, conocida artísticamente como Flor Vigna, es una actriz, cantante, conductora, bailarina e influencer nacida en Argentina. Su popularidad comenzó a crecer tras su participación en el exitoso reality Combate, donde se convirtió en una de las figuras más destacadas de la televisión de su país.

Posteriormente, la artista logró consolidar su presencia mediática gracias a programas de competencia y baile, especialmente en Bailando por un sueño, donde ganó aún más reconocimiento entre el público latinoamericano. Gracias a ese impulso, su carrera evolucionó hacia la conducción, la actuación y la música.

En años recientes, Flor Vigna ha apostado por su faceta como cantante y creadora de contenido digital. También ha participado en eventos de boxeo entre celebridades e influencers, disciplina que le permitió ampliar todavía más su alcance en redes sociales y conectar con nuevas audiencias.

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¿Qué pistas apuntan a Flor Vigna como posible habitante de La casa de los famosos México?

Las especulaciones sobre la posible llegada de Flor Vigna a La casa de los famosos México comenzaron luego de que la producción compartiera una serie de pistas en redes sociales para revelar a un nuevo habitante.

Entre los elementos mostrados destacan un guante de box, un vestuario de bailarina, un micrófono y diversas banderas internacionales, señales que varios seguidores relacionaron de inmediato con la carrera de la argentina. El guante haría referencia a sus participaciones en eventos de boxeo; el atuendo de bailarina recordaría sus años en realities de competencia; mientras que el micrófono apuntaría a su carrera musical.

A esto se suma que la propia Flor Vigna habría compartido recientemente contenido en redes sociales desde México, donde mencionó encontrarse trabajando en un proyecto importante que sería anunciado próximamente. Esa coincidencia alimentó aún más los rumores sobre su posible incorporación al reality más visto de la televisión mexicana.

¿Cuál fue la relación entre Flor Vigna y Oliver Tree?

Más allá de los rumores relacionados con La casa de los famosos México, Flor Vigna también volvió a ocupar titulares por la amistad que mantuvo con el cantante estadounidense Oliver Tree.

Tras la muerte del artista, la argentina compartió un emotivo mensaje en el que recordó las enseñanzas que recibió durante el tiempo que convivieron. Según relató, conoció a Oliver en México y desde entonces él se convirtió en una persona que constantemente la animó a superar sus miedos y confiar más en sí misma.

Flor Vigna “Lo conocí a Oliver en México y desde ahí con mucha humildad no paró de alentarme a que supere mis miedos, siempre me habló de que la libertad es más importante que la aprobación y lo importante que es jugártela sin importar el qué dirán”

Flor Vigna también describió al intérprete como alguien con una visión especial de la vida y recordó el impacto que tuvieron sus consejos tanto a nivel personal como profesional.

“Daba la sensación de que era un ángel loco en la tierra, no paraba de bajar data linda, de esas que hacen que te animes a creer más en vos mismo. Todos sus consejos me hacían ver lo conectada que estaba su alma con algo más grande que nosotros”, escribió.

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Así fue el regalo de Flor Vigna a Oliver Tree que hoy conmueve a sus seguidores

Uno de los detalles que más llamó la atención de los seguidores de Oliver Tree fue la historia de una chamarra multicolor que habría sido encontrada entre las pertenencias vinculadas al accidente del cantante.

En redes sociales comenzó a circular nuevamente un video en el que se aprecia el momento en que Flor Vigna entrega la prenda al artista como un obsequio. Muchos usuarios aseguraron que se trataría de la misma chamarra que posteriormente fue identificada entre los objetos relacionados con el cantante.

La situación provocó una ola de reacciones y mensajes para la influencer argentina, quien aprovechó para compartir una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la importancia de vivir plenamente cada momento.

“Qué triste todo, me gusta pensar que todo pasa por algo y que atrás de esto hay un gran mensaje, tan simple y bello como animarse a vivir la vida a pleno, pues un día estamos y al otro no” Flor Vigna

Incluso, como parte de su despedida, Flor Vigna dejó una de las frases que más resonó entre sus seguidores:

Flor Vigna “La vida es un ratito no más… Vivítela a pleno, sin importar el qué dirán. Cree en vos y cuida mucho a los tuyos, hoy estamos, mañana no…”.

Mientras los rumores sobre Flor Vigna en La casa de los famosos México 2026 siguen creciendo, los fanáticos permanecen atentos a cualquier anuncio oficial. Por ahora, todo permanece en el terreno de la especulación, pero la argentina ya logró convertirse en uno de los nombres más comentados por la audiencia del reality.