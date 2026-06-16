Filtran FOTOS del accidente donde murió Oliver Tree: aparece su icónica chamarra multicolor entre los restos

A días de la muerte de Oliver Tree, salen a la luz fotos y un video del lugar del accidente en Brasil… y un detalle dejó helados a todos: su famosa chamarra multicolor apareció entre los escombros.

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¿Qué muestran las fotos del accidente donde murió Oliver Tree en Brasil?

Las nuevas fotos del accidente de Oliver Tree en Brasil han causado fuerte impacto en redes sociales. En ellas se puede observar el sitio donde colisionaron los helicópteros en los que viajaba el cantante, junto a Lucas Frota, Gaspi, Lucas Vignale y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Las imágenes dejan ver la magnitud del siniestro: restos completamente retorcidos, vehículos dañados y un escenario completamente devastado tras el choque ocurrido el pasado 14 de junio en Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro. A pesar de lo aparatoso del accidente, se confirmó que no hubo víctimas en tierra, ya que los autos estaban estacionados y sin ocupantes.

Sin embargo, lo que más ha dado de qué hablar en estas imágenes filtradas del accidente de Oliver Tree es que, entre la destrucción, aparece un objeto que ha desatado teorías y emoción entre los fans: una maleta aparentemente intacta.

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¿Por qué la chamarra multicolor de Oliver Tree se volvió viral tras el accidente?

La chamarra multicolor encontrada entre los restos del accidente de Oliver Tree tiene una historia especial que ha conmovido a miles de personas.

En redes sociales, numerosos usuarios aseguran que se trata de la misma prenda que la cantante argentina Flor Vigna le regaló al artista durante un encuentro que ambos tuvieron tiempo atrás. Incluso comenzó a circular nuevamente un video donde se observa el momento en que Oliver recibe el obsequio.

Tras conocerse la tragedia, Flor Vigna, ganadora del Supernova Genesis compartió un emotivo mensaje recordando al cantante y explicando la importancia que tuvo en su vida.

Flor Vigna “Cada vez más señales me invitan a aprender que estamos un ratito acá… Lo conocí a Oliver en México y desde ahí con mucha humildad no paró de alentarme a que supere mis miedos, siempre me habló de que la libertad es más importante que la aprobación y lo importante que es jugársela sin importar el qué dirán. Daba la sensación de que era un ángel loco en la tierra”.

La artista también reflexionó sobre la fragilidad de la vida y el impacto que le causó enterarse de que la chamarra seguía siendo reconocible entre los restos.

“Qué triste todo, me gusta pensar que todo pasa por algo y que atrás de esto hay un gran mensaje, tan simple y bello como animarse a vivir la vida a pleno, pues un día estamos y al otro no”. Flor Vigna

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Flor Vigna y Oliver Tree

¿Existe un video del momento exacto en que cae el helicóptero de Oliver Tree?

Además de las fotografías, también comenzó a difundirse un video que presuntamente muestra el momento exacto del accidente donde murió Oliver Tree.

La grabación fue compartida por vecinos que se encontraban cerca del lugar del choque. En el material se observan fragmentos de las aeronaves esparcidos en la zona e incluso restos que habrían alcanzado viviendas cercanas.

El clip incluye imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en casas de la zona. En una de las secuencias puede verse el instante en que uno de los helicópteros pierde estabilidad antes de precipitarse, segundos antes de la explosión.

Mientras las investigaciones avanzan, las imágenes continúan circulando en plataformas digitales y alimentando todo tipo de teorías entre los usuarios. Algunas incluso relacionan la aparición del número 14 en la chamarra encontrada con la fecha del accidente, ocurrido precisamente el 14 de junio. Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna evidencia oficial que respalde estas especulaciones.