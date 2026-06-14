Muere Oliver Tree, amigo de Aaron Mercury, en trágico accidente aéreo en Brasil, filtran VIDEO

Una noticia que sacudió a la industria musical y a las redes sociales: el cantante estadounidense Oliver Tree murió tras un accidente aéreo en Brasil. El choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro dejó seis fallecidos y desató conmoción internacional. Entre las víctimas también se encuentra el youtuber argentino Gaspi, figura viral en Latinoamérica. La tragedia ocurrió en cuestión de segundos y dejó una escena devastadora que ya es investigada por autoridades brasileñas.

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¿Cómo murió Oliver Tree en el accidente aéreo en Brasil, hoy 14 de junio?

El cantante Oliver Tree murió este domingo en un accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil, tras el choque entre dos helicópteros en la zona de Recreio dos Bandeirantes. De acuerdo con reportes oficiales y medios locales, la colisión ocurrió alrededor de las 8:59 de la mañana, generando un fuerte operativo de emergencia.

Según la información confirmada por autoridades y difundida por medios como CNN Brasil, en uno de los helicópteros viajaban cinco personas, mientras que la otra aeronave solo era tripulada por el piloto. El impacto fue de tal magnitud que ambas unidades se desplomaron casi de inmediato.

Uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos, donde se incendió tras el impacto. Las llamas alcanzaron al menos 20 vehículos, generando una enorme columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad. La violencia del choque provocó que restos de las aeronaves se dispersaran a cientos de metros, afectando incluso edificios cercanos.

“Partes de la aeronave están esparcidas a cientos de metros de distancia, así que la información que tenemos sigue siendo muy preliminar (...) necesitamos obtener las grabaciones y los videos para entender exactamente qué ocurrió”, detallaron autoridades en el sitio.

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¿Quiénes son las víctimas del accidente aéreo en Brasil donde murió Oliver Tree?

La tragedia dejó un saldo de seis personas fallecidas, entre ellas figuras del entretenimiento, la música y el mundo digital. La lista confirmada de víctimas incluye:

Oliver Tree Nickel – cantante y productor estadounidense.

– cantante y productor estadounidense. Gaspar Prim (Gaspi) – youtuber argentino.

– youtuber argentino. Lucas Vignale – director de videos musicales argentino.

– director de videos musicales argentino. Lucas Brito Chaves – productor musical brasileño.

– productor musical brasileño. Alexandre Souza – piloto.

– piloto. Charles Marsillac – piloto.

La investigación sobre el accidente de helicópteros en Brasil continúa, mientras peritos aeronáuticos y equipos de emergencia trabajan para esclarecer las causas exactas del impacto.

Se filtran primeras imágenes del accidente:

"Oliver Tree":

Porque la policía de Brasil informó del fallecimiento del artista en un accidente aéreo pic.twitter.com/qBFGGiHjQd — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 14, 2026

¿Quién era Oliver Tree, amigo de Aaron Mercury?

Oliver Tree, de 32 años, era un cantante estadounidense reconocido por su personalidad irreverente, su estética única y su propuesta musical que mezclaba pop, electrónica e indie. Su imagen caricaturesca y su estilo poco convencional lo llevaron a destacar rápidamente en la industria.

Además de su música, Oliver Tree también era famoso por sus videos virales y su capacidad de conectar con audiencias jóvenes. Hace apenas unas semanas, el artista había estado en México, lo que incrementó el impacto de la noticia entre sus fans latinoamericanos.

Incluso, en abril de 2026, Oliver Tree compartió escenario con el influencer Aaron Mercury durante Supernova Genesis, donde ambos protagonizaron un espectáculo previo a la pelea estelar del creador de contenido. Aquella noche, Aaron Mercury venció a Mario Bautista, en un evento que reunió a miles de seguidores y que fortaleció aún más la amistad entre ambos.

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¿Quién era Gaspi, el youtuber argentino que murió en el accidente?

Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como “Gaspi”, era un creador de contenido argentino que logró gran popularidad gracias a su estilo provocador y humor irreverente. Sus videos, grabados en las calles de Buenos Aires, se distinguían por su saludo característico “buenass”.

Gaspi acumulaba millones de seguidores en diversas plataformas y se había consolidado como una de las figuras virales más importantes de su generación. En 2025 ganó mayor proyección internacional al participar en “La Velada del Año V”, evento organizado por el streamer Ibai Llanos en Sevilla.