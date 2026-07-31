Muerte de Mauro Menéndez: ¿Cuál fue la última voluntad del hijo de Aylín Mujica y cómo la cumplirá la actriz?

A dos semanas de la muerte de Mauro Menéndez, hijo de la actriz y conductora cubana Aylín Mujica, han salido a la luz nuevos detalles sobre los últimos deseos del joven DJ y productor, conocido artísticamente como Maahez. ¿Cuál fue su última voluntad?

Murió Mauro Menéndez “Maheez”, hijo de Aylín Mujica

¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica?

Aylín Mujica rompió el silencio durante una entrevista y reveló que Mauro Menéndez sufrió una convulsión mientras se encontraba jugando en la playa, pues traía una neumonía que no se había curado.

Aunque fue trasladado de inmediato a un hospital, presentó varios infartos y el personal médico logró reanimarlo en siete ocasiones. Pese a ello, no fue posible salvarle la vida, ya que su estado se agravó tras detectarle coágulos en el pulmón.

Mauro estaba jugando soccer en el sunset, viendo el sunset con nosotros y unos amigos. Convulsionó tres veces; la ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y está en este momento intubado. Lo revivieron aproximadamente cinco veces. A la sexta me llamaron y la doctora me dijo: ‘Tenemos que tomar una decisión’. Aylín Mujica

Por otra parte, fue el padre de Mauro, Osamu Menéndez, quien atribuyó la muerte de su hijo al ‘vape’ (cigarro electrónico), ya que le trajo graves problemas respiratorios:

Tuve un hijo maravilloso que era un genio en lo que hacía… Yo sé que una de las cosas que le debe haber provocado la neumonía es esa cosa que están fumando los jóvenes ahora, que es el vape. No fumen eso. Yo sé que eso fue lo que lo mató a él. Osamu Menéndez

¿El ‘vape’ fue el completo culpable? Más teorías han surgido en redes sociales y hasta especialistas han retomado el tema.

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Muere Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cuál fue la última voluntad de Mauro Menéndez, fallecido hijo de Aylín Mujica?

Fue su padre, Osamu Menéndez, quien compartió en una entrevista con Erwin Pérez que, tiempo atrás, habló con su hijo sobre uno de sus mayores temores: padecer Alzheimer en el futuro.

A raíz de esa charla, Mauro también compartió cuál sería su voluntad si él llegaba a fallecer antes:

El decía que si se moría joven quería que lo hicieran cenizas y al mar. Eso es lo que va a hacer Aylín, yo creo que yo no voy a tener el valor de hacerlo. Yo no sé cuándo, porque no quiero saber, yo ya me despedí de él. Osamu Menéndez

Específicamente, Osamu mencionó un lugar en el que Mauro vivió durante un tiempo: “ Ahí, en Key Biscayne, porque él vivió muchos años ahí ”, en Florida, Estados Unidos.

No se sabe aún si esto se hará en un futuro próximo o es un plan a largo plazo, tampoco Aylín ha revelado detalles sobre esta decisión y si la llevará a cabo.

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¿Por qué Osamu Menéndez no fue al funeral de su hijo Mauro?

Durante la misma entrevista con Erwin Pérez, Osamu Menéndez, padre de Mauro Menéndez, explicó que aún siente enojo por lo ocurrido, pues considera que Mauro no tomó las precauciones necesarias para cuidar su salud:

Sí tengo enojo con él por la irresponsabilidad de no haberse cuidado y no haberse quedado haciendo reposo, claro que sí estoy enojado con él. Fue lo que le dije el día que lo vi en la morgue, le dije que por qué hizo eso, que por qué fue tan irresponsable, por qué nos dejó. Osamu Menéndez

Además, confesó que uno de los arrepentimientos más fuertes que tiene es no haber acompañado a Mauro antes de que abordara el avión, ya que está convencido de que habría hecho todo lo posible por convencerlo de no viajar.

Respecto al funeral, Osamu aclaró que no asistiría a la ceremonia. Mencionó que su decisión no obedece al enojo o al sentimiento de culpa, sino al profundo dolor que enfrenta tras la pérdida de su hijo:

Yo no quiero participar ya en nada de eso, no creo ir (…) duele mucho y tengo que entender que tuve un hijo maravilloso. Osamu Menéndez

Las despedidas también continuaron en redes sociales, espacio donde miles de seguidores y amigos de “Maahez” le dieron el último adiós.

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