Actriz de ‘Vivan los niños’ se somete a cirugía de aumento de busto y muestra los resultados: ¡Así luce! VIDEO

Una actriz de Vivan los niños se sometió a una reciente cirugía estética para aumentarse el busto. Luego del procedimiento, la intérprete mostró los resultados en sus redes sociales y todos sus seguidores se impactaron por los resultados. ¿Cómo luce ahora?

Actriz de Vivan los niños se aumentó el busto / Redes sociales

¿Quién es la actriz de Vivan los niños que se sometió a cirugía para aumentar el busto?

Natalia Juárez, actriz recordada por su papel de Simoneta Molina en Vivan los niños, compartió con sus seguidores que se sometió a un procedimiento estético en el busto, ya que según sus palabras “ nunca llenaba el bra ”.

La intérprete publicó un video en su cuenta oficial de Instagram “nattaliajz”, enseñando el antes y después de su cirugía, utilizando los mismos outfits.

Aquí algunos de los comentarios de sus seguidores:



“Qué bonitas quedaron”,

“Se ven súper naturales .. es mejor que se vea natural” y,

“Preciosa antes y después”.

¿Cómo luce ahora la actriz?

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La actriz Natalia Juárez / Redes sociales

¿Cuál fue el resultado de Natalia Juárez tras someterse a cirugía en el busto?

Natalia Juárez publicó un video con el resultado de su cirugía, desatando la locura entre sus seguidores y causando cientos de piropos en sus plataformas digitales. Este mensaje puso la actriz:

Enamorada del resultado. Nunca había llenado mi bra. JAJAJAJA gracias @dr.maxsirota por dejarme ON POINT! Natalia Juárez

Durante la grabación, Juárez aparece comparando los mismos outfits “antes y después” de la cirugía, con prendas que van desde conjuntos deportivos y tops, hasta blusas abotonadas.

Nashla Aguilar, otra actriz de telenovelas, también chuleó el resultado de Natalia tras su cirugía: “ Qué linda ”, escribió la intérprete.

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¿Quién es Natalia Juárez y en qué programas participó?

Natalia Juárez Zenteno es una actriz, presentadora e influencer mexicana que comenzó su carrera artística pequeña, siendo un rostro familiar en la famosa telenovela Vivan los niños en 2002.

Después de ese proyecto, Natalia continuó su trayectoria con participaciones en diversas telenovelas, entre ellas:



Mujer de madera,

Sueños y caramelos,

Querida enemiga,

Un gancho al corazón,

Atrévete a soñar,

Lo que la vida me robó,

Vino el amor y

y Por amar sin ley.

Asimismo, formó parte de otros famosos programas como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, donde interpretó distintos personajes en múltiples episodios.

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