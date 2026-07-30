¿Olvidó a Alexis Ayala? Cinthia Aparicio es captada con hombre ¿famoso? ¡Aseguran es su novio! VIDEO

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se separaron hace apenas unos meses, y aunque primero estuvieron en buenos términos, poco tiempo después comenzaron a revelar las razones que llevaron a su ruptura. Ahora, parece ser que la actriz tendría galán. ¿Es real?

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se divorciaron hace unas semanas / Mezcalent

¿Por qué Cinthia Aparicio y Alexis Ayala se separaron hace unos meses?

A finales de abril de 2026, Alexis Ayala dio a conocer que su matrimonio con Cinthia Aparicio había llegado a su fin. En declaraciones a un medio de circulación nacional, el actor explicó que la decisión fue tomada por la actriz y comentó que, desde su perspectiva, a ella “le crecieron alas”.

Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos… Ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien. Alexis Ayala

Estas declaraciones despertaron la curiosidad de sus seguidores, quienes habían acompañado de cerca la historia de la pareja. Tiempo después, durante otro encuentro con los medios, Ayala entró en más detalles sobre las razones de su ruptura, aunque dejó claro que, pese a la separación, seguirá sintiendo cariño y respeto por quien fue su esposa:

Yo no puedo compartir que tengamos tres hijos. Yo no puedo compartir otras cosas. Ella tiene todo el derecho del mundo y tiene todo el camino por delante. Alexis Ayala

Es entonces que la relación llegó a su fin, dejando también una serie de teorías e hipótesis en torno a lo ocurrido. ¿Será que sí?

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Cinthia Aparicio revela detalles de su divorcio de Alexis Ayala / Redes sociales y canva

¿Cinthia Aparicio estrena novio tras terminar con Alexis Ayala?

Las imágenes que ahora son virales en redes sociales, muestran a Cinthia Aparicio recorriendo un centro comercial acompañada de un hombre. Ambos realizaron compras y convivieron de manera cercana.

Hasta ahora no se ha revelado la identidad del hombre ni se sabe si forma parte del medio artístico . Tampoco existe una declaración oficial de alguno de los involucrados que confirme una relación sentimental, por lo que todo se mantiene como especulación .

A pesar de ello, las imágenes fueron suficientes para que internautas shippearan a la intérprete, quien anunció hace unas semanas que se enfocaría en su carrera en la televisión.

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@arturogallegosoficial EXCLUSIVA La actriz Cinthia Aparicio ex esposa de Alexis Ayala ya tiene nueva pareja la encontramos saliendo del cine y después viendo camas nuevas #alexisayala #lcdlfmexico ♬ Rencontre avec Alexandre - Michel Legrand

¿Alexis Ayala confirmó relación después de terminar con Cinthia Aparicio?

Hace un mes aproximadamente, Alexis Ayala confesó que sigue creyendo en las relaciones tradicionales y aseguró que no cierra la puerta a conocer a una nueva pareja en el futuro. Sin embargo, dejó claro que por ahora no está buscando iniciar un romance y que no se encuentra “ de cacería ":

Yo no estoy buscando, no estoy de cacería, no estoy viendo qué va a pasar. Sí estoy muy abierto a pasármela bien, conocer a alguien, platicar, ¿por qué no? Alexis Ayala

Por último, Alexis Ayala señaló que, si bien su forma de entender y vivir el amor es distinta a la que predomina en la actualidad, contó que ha hecho un esfuerzo por adaptarse a los nuevos tiempos y a esa manera de relacionarse: “ También creo que hoy hay que adaptarnos a cómo se vive la vida y que la pareja es una suma ”, finalizó.

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