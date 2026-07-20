Paty Díaz reabre polémica contra Alexis Ayala tras su ruptura con Cinthia Aparicio: “Hay que alzar la voz”

A casi un año de que Paty Díaz confesó lo que vivió junto al actor Alexis Ayala, la actriz de Rubí volvió a ser cuestionada al respecto luego de que el exhabitante de La casa de los famosos México confirmó su divorcio de Cinthia Aparicio. ¿Sabe la razón de su separación? ¡Te contamos!

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Alexis Ayala es acusado de violencia y amenazas por parte de Paty Díaz. / Redes sociales

¿Qué dijo Paty Díaz sobre su relación con Alexis Ayala?

Durante la participación de Alexis Ayala en La casa de los famosos México, el actor confesó que una expareja se quería quedar con su casa, por lo que cambió la chapa y lo agredió con ayuda de su hijo menor. Aunque no dio nombres, Paty Díaz compartió un polémico video horas más tarde.

La actriz de La usurpadora denunció públicamente haber sido víctima de agresiones físicas, insultos y amenazas que se comenzaron luego de que su ex le fue infiel con una joven mientras grababan una telenovela juntos.

“Una cosa es hacerse la víctima y otra es ser víctima; yo fui víctima de insultos, agresiones y amenazas de muerte. Él dice que yo cambié la chapa de la casa; yo nunca cambié la chapa de su casa, jamás”, explicó en el breve clip Paty Díaz.

Aunque negó cambiar la chapa de su hogar, Díaz confesó que sí modificó la combinación de la caja fuerte y de la computadora con el fin de procurar el bienestar de su hijo y de ella: “Lo hice para proteger mis pertenencias porque también tenía cosas mías”, expresó.

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Paty Díaz aseguró que Alexis Ayala le fue infiel. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Alexis Ayala a las acusaciones de Paty Díaz?

Pese a que Paty Díaz no reveló la identidad de quien hablaba, Alexis Ayala dio su postura sobre el tema al salir de La casa de los famosos México . El protagonista de Amar a muerte eligió no darle importancia a lo ocurrido mientras estuvo en el reality y mencionó que prefirió enfocarse en su presente.

“Hace rato me comentaron algo, pero te voy a decir algo: para mí, lo que está atrás, se quedó atrás. Yo estoy viviendo hoy ‘La casa de los famosos’, yo tengo una vida donde veo para adelante”, dijo el actor Alexis Ayala.

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Alexis Ayala ignoró la denuncia pública de Paty Díaz. / IG: @alexisayala

¿Por qué Paty Díaz revivió su denuncia pública contra Alexis Ayala?

Luego de que Alexis Ayala confirmó su divorcio de Cinthia Aparicio, Paty Díaz fue cuestionada por la prensa sobre el tema, aunque aseguró desconocer lo ocurrido y dejar claro que no busca meterse en la vida ajena; revivió la denuncia pública que hizo en septiembre de 2025.

Debido a que se llegó a especular que habló sobre lo ocurrido con Alexis Ayala para ser vista; Paty Díaz señaló en un encuentro con los medios que solo quiso compartir su versión para inspirar a más personas a romper el silencio si viven una situación parecida.

“Yo lo que viví fue algo muy fuerte en su momento que creo que a veces es importante compartirlo porque hay mucha gente que vive esto, muchas mujeres, hombres también. Entonces causa vergüenza, miedo, causa muchas cosas, pero a fin de cuentas. Hay que alzar la voz, hay que contar”. Paty Díaz

Al momento, Alexis Ayala no ha respondido a las declaraciones de Paty Díaz.

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