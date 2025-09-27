¿Fue Ana Brenda Contreras la tercera en discordia entre Alexis Ayala y Paty Díaz?

La actriz Paty Díaz señaló a su expareja, Alexis Ayala, de presunta violencia, infidelidad y amenazas de muerte, hechos que, aseguró, ocurrieron hace 20 años durante su proceso de separación y que, según ella, fueron el detonante de su ruptura.

De acuerdo con Paty Díaz, sus declaraciones surgieron luego de que Ayala comentara en “La casa de los famosos México” que una expareja suya había cambiado las chapas de su casa y lo había agredido e insultado junto al hijo de ella.

Ante esto, Díaz desmintió la versión, aclarando que jamás cambió las cerraduras: “Eso es falso”, dijo, aunque sí confirmó haber vivido episodios de violencia, en los cuales ella fue la agredida.

Mira: Joanna Vega-Biestro arremete contra agresivas actitudes de Alexis Ayala en La casa de los famosos México

Alexis Ayala es acusado de violencia y amenazas por parte de Paty Díaz. / Redes sociales

¿Cómo descubrió Paty Díaz que Alexis Ayala le fue infiel?

Paty Díaz relató que Alexis Ayala le habría sido infiel durante la grabación de la telenovela “Barrera de amor”, última producción de Ernesto Alonso protagonizada por Yadhira Carrillo y Sergio Reynoso, con Susana Díazayas y Aarón Díaz, y los roles antagónicos de Raquel Olmedo, Alexis Ayala, Gerardo Murguía, Chantal Andere, Armando Araiza y Alexa Damián.

Según Díaz, aunque tenía sospechas, fue un trabajador cercano quien le confirmó la infidelidad:

“Todo esto se inició porque hubo una infidelidad de su parte. Estábamos trabajando juntos en una telenovela que fue la última del señor Ernesto Alonso, que en paz descanse, y ahí había una actriz jovencita con la que tuvo una relación íntima”, relató Paty Díaz en su cuenta de Instagram.

Agregó que otras personas también se lo advirtieron y que ella misma lo comprobó.

“Guardaba su celular debajo de la almohada, dormía con él, llegaban mensajes… Luego lo alcancé en Canadá, porque se fueron a grabar parte de la telenovela. Lo alcancé de sorpresa y confirmé muchas cosas. Él ya buscaba cualquier pretexto para estar mal, para ser grosero y agresivo”.

Finalmente, señaló que tras comprobar la infidelidad decidió terminar la relación: “Unos días después de ese incidente, y con todo lo que había comprobado, tomé la decisión de terminar. Hablamos, lloramos, aunque él siempre lo negó”.

Paty Díaz contó que a pesar de que Alexis le negó este romance, al poco tiempo se fue con esta actriz a Las Vegas y se dejo ver con ella públicamente.

Mira:Alexis Ayala critica a Guana por cantar en La casa de los famosos México: “Qué v3rg tiene que estar cantando”

Aunque Paty Díaz no reveló la identidad de la actriz con la cual la habría engañado, todo apunta a esta famosa. / Redes sociales

¿Alexis Ayala engañó a Paty Díaz con Ana Brenda Contreras?

Cabe destacar que Paty Díaz nunca reveló el nombre de la actriz con la que Alexis le habría sido infiel.

Sin embargo, en redes sociales varios internautas señalaron a Ana Brenda Contreras, quien debutó en “Barrera de amor” en 2005 y que tuvo un romance con Ayala tras haberse conocido en esta producción.

La relación fue duramente criticada por la diferencia de edad, pues Ana Brenda tenía 19 años y Alexis 39. El noviazgo terminó en 2009, aunque se conocen pocos detalles sobre su ruptura.

Mira: La casa de los famosos México: Alexis Ayala y Shiky protagonizan fuerte discusión en la cena de nominados