Papá de Ana Bárbara da por fracturada la relación con la cantante, ¡y despotrica vs. ella! “Se volvió una hiena”

Tras darse a conocer que Ana Bárbara habría sido víctima de una supuesta infidelidad por parte de Ángel Muñoz, los rumores sobre su estado de salud y relación familiar no han cesado; en esta ocasión fue don Antero quien se pronunció al respecto con un fuerte mensaje para su hija. ¿No quiere volver a saber nada de ella?

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Ana Bárbara y Ángel Muñoz habrían decidido seguir juntos tras rumores de infidelidad. / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de infidelidad de Ángela Muñoz a Ana Bárbara?

Fue a principios de año cuando Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, fue tachado de infiel debido a que Adri Toval aseguró haber sido su amante. En un principio se dijo que la intérprete de ‘Bandido’ buscaría el divorcio, pero al final lo perdonó.

De acuerdo con la cuenta de Chamonic, aunque la separación fue una posibilidad, decidió perdonarlo porque: “Ana Bárbara perdería todo económicamente porque Ángel es dueño de su compañía”. Aunque sí pasaron un tiempo alejados, decidieron regresar a vivir juntos en su casa familiar.

Sin embargo, tras ventilarse la presunta infidelidad, salieron a la luz una serie de rumores en los que también se señaló que Ángel Muñoz habría amenazado a la intérprete. Mientras que a la redacción de TVNotas llegó que la supuesta amante habría buscado desvivir a Muñoz por seguir con la cantante.

Aunque Ana Bárbara no ha hablado directamente sobre los rumores de un posible divorcio, su familia sí ha dado algunas declaraciones, especialmente Don Antero Ugalde, su papá.

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Ana Bárbara en medio de la polémica. / Redes sociales

¿Qué dijo el papá de Ana Bárbara sobre los rumores de infidelidad?

Luego de que se diera a conocer la supuesta infidelidad, don Antero arremetió contra Ángel Muñoz durante una entrevista con el periodista Carlos Alberto, donde, además de arremeter contra Muñoz, revivió algunas situaciones del pasado.

“Tenía que suceder; esta niña se confía en todo el mundo, desprecia a toda su familia para irse con el mono ese; ahora tiene que pagar las consecuencias”, comentó el papá de la cantante. Además, agregó:

“Ella sabía que era un bandolero el amigo ese, un cazafortunas el c*brón. Nunca hacen caso y sucedió lo mismo con ‘el Pirru’"; desde entonces, Don Antero no había dado nuevas declaraciones hasta una reciente entrevista para Venga la alegría.

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Don Antero Ugalde habló sobre la polémica de Ana Bárbara y Ángel Muñoz. / RS

¿Cuáles fueron las nuevas declaraciones de don Antero Ugalde sobre Ana Bárbara?

Después de que Ana Bárbara sorprendió al aparecer públicamente en medio de la polémica, don Antero fue cuestionado nuevamente sobre su hija tras acusaciones en su contra por parte de Adri Toval.

De acuerdo con don Antero, la relación con su hija está completamente fracturada y ya la sacó de su vida debido a que lastimó a su mamá, pues aunque no vivió con ella, sabe que tuvo que haberla respetado.

“Yo siempre la vi noble, sencilla, amable; de repente dio el brinco muy feo, se volvió una hiena; ya ves que la hiena mata por hambre y esta mató sin hambre”. Don Antero

Hasta ahora, Ana Bárbara, cantante de éxitos como “Fruta prohibida”, no se ha pronunciado al respecto, pues han sido pocas sus apariciones públicas desde que los rumores sobre su relación con Ángel Muñoz comenzaron.

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