Ana Bárbara sorprende ¿con radical cambio de look?; casi nadie la reconoció; así luce la Reina grupera: FOTO

En las últimas semanas, Ana Bárbara ha evitado, en la medida de lo posible, dar declaraciones a los medios de comunicación, mientras ‘la Reina grupera’ continúa la polémica por la presunta infidelidad de su pareja, Ángel Muñoz.

Este jueves, la cantante fue captada en el aeropuerto de Los Ángeles con un look muy diferente al que suele lucir, lo que hizo pensar que buscaba pasar desapercibida ante la prensa. ¿Cómo lució Ana Bárbara?

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Ana Bárbara reapareció irreconocible. / Redes sociales

¿Cuál fue el atuendo con el que Ana Bárbara intentó pasar desapercibida?

Fue la periodista Nelssie Carrillo quien compartió en su cuenta de Instagram un video del momento en el que Ana Bárbara fue captada por los paparazzis en el aeropuerto. Aunque no cambió de look como tal, sí se le mostró muy diferente a lo que se está acostumbrado.

Ana Bárbara en el aeropuerto de Los Ángeles / IG: @nelssiecarrillo

En el video se puede ver que la cantante camina rápido hacia un elevador intentando evitar a la prensa. Apareció usando un atuendo oscuro y discreto, con accesorios que cubrían su rostro: gorra, lentes oscuros, cubrebocas y una sudadera ancha que también cubría gran parte de su cuerpo.

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¿Por qué Ana Bárbara ha estado envuelta en polémica recientemente?

El nombre de Ana Bárbara ha sonado fuerte los últimos meses por rumores de una presunta infidelidad de su esposo Ángel Muñoz y problemas de salud.

A inicios de año, una periodista afirmó haber estado involucrada con Ángel Muñoz, y que Ana Bárbara perdonó esa infidelidad porque su esposo la controla económicamente, según sus palabras.

También surgieron rumores de que la intérprete de “Bandido” estaría perdiendo la vista, según la periodista Mandy Fridmann. Pero no hay información que confirme o desmienta esta versión.

“De uno de sus ojos, Ana Bárbara estaría perdiendo la vista por el estrés que está viviendo.” Mandy Fridmann

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Ángel Muñóz y Ana Bárbara / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué dijo Ana Bárbara sobre los rumores de infidelidad de Ángel Muñoz?

Ana Bárbara ha hecho todo lo posible por evitar a la prensa desde que surgieron los rumores sobre la presunta infidelidad de su pareja, Ángel Muñoz.

Ana Bárbara / Redes sociales

No obstante, el pasado martes 30 de junio los reporteros la encontraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aunque al principio intentó enfocarse únicamente en hablar de su carrera, las preguntas sobre su vida sentimental fueron constantes y terminaron por hacerla perder la paciencia.

Ana Bárbara dejó claro que no pasa por ninguna crisis en su matrimonio y que tampoco atraviesa por algún problema de salud serio.

Estas declaraciones descartarían las versiones sobre una supuesta depresión que Ana Barbara estaría sufriendo por la infidelidad de Ángel Muñoz.

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