¡Brujería contra Ana Bárbara! Tenemos las pruebas del trabajito que le hicieron para separarla de su esposo

En medio de la polémica por la supuesta infidelidad de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, con Adriana Toval, siguen saliendo a la luz detalles que alimentan el tema. Ahora, Francisco Cantú reveló que la presunta examante del marido de la cantante supuestamente le hizo un amarre con un brujo para separarlos y nos mostró las imágenes.

Te puede interesar: ‘Amante’ de Ángel Muñoz le escribió a Ana Bárbara, ¡para pedirle perdón! Así reaccionó la cantante: FOTO

¿Bebé en camino? El rumor que sacude el escándalo del esposo de Ana Bárbara. / Redes sociales

¿Qué dijo Francisco Cantú sobre el presunto amarre que Adriana Toval le hizo a Ángel Muñoz?

El empresario Francisco Cantú, quien era amigo de Adriana, relató lo que la periodista habría planeado: “Ella me contó que le tenía mucho odio a Ana Bárbara y que les iba a poner un amarre con un brujo. Sobre todo, para que Ángel se quedara con ella. No sé si funcionó (el amarre), pero al final ella ganó por las pruebas que presentó. El motivo por el que cuento esto es para salvar a Ana”.

Cantú describió parte de las pruebas, con las que supuestamente Adri hizo el amarre. “Son cosas muy diabólicas, en mi opinión. No soy creyente de ese tipo de amarres. Soy un hombre más libre. De hecho, me dio mucha risa cuando me contó todo lo que hizo. Sin embargo, tengo los videos que demuestran que fue cierto el amarre que le hizo a Ángel. Ahí se ven cosas sexuales, candados y como sangre podrida. No me da miedo y no hago burla de nada. Prefiero mantenerme al margen de ese tipo de temas”.

El también cantante aseguró que posiblemente el amarre tuvo efecto en la intimidad entre Muñoz y Ana Bárbara. “En ese video hay una foto de ellos 2 abrazados. Me sorprende que alrededor hay artículos sexuales. Se ve un pene y cosas de barro. Ahora entiendo todo. Ella me decía que Ángel tenía muchos problemas con las erecciones cuando estaba en la cama con Ana Bárbara. Entonces, ella lo ocasionó”.

Te puede interesar: Ana Bárbara y Ángel Muñoz: Filtran reacción del Pirru ante la infidelidad a la cantante, ¿la insultó?

Entre los objetos, destacan velas rojas, una figura de demonio, una que aparenta ser un pene y una foto de la pareja / Cortesía Francisco Cantú, IG: @anabarbaramusic, Redes sociales e internet

¿Adriana Toval intentó atentar contra la vida de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara? Así lo dijo Francisco Cantú

Recordemos que hace unas semanas, Cantú nos platicó que Adriana Toval intentó supuestamente atentar contra la vida del esposo de ‘la Reina grupera’. En esa ocasión, nos dijo: “Adriana le puso anticongelante a su comida, porque él ya la tenía harta”.

Ahora comentó que Toval supuestamente ya venía orquestando las situaciones que se presentaron en el matrimonio de la cantante. “Lo único que hago es decir la verdad. Quiero evitar situaciones peligrosas. Por eso conté lo del anticongelante. Ella acudió con un brujo para quedarse con Ángel y eliminar a Ana Bárbara. Esta tipa es una siniestra. Todo lo planeó desde el día 1. Es un tema muy delicado. Exijo que se haga algo al respecto. No me gustaría que Ana Bárbara caiga en algún problema y mucho menos que sea eliminada de este mundo”.

Te puede interesar: ¿Gerardo Ortiz amante de Ana Bárbara? El cantante habla del rumor tras infidelidad de Ángel Muñóz; ¿lo aceptó?

Brujería Ana Bábara / Cortesía Francisco Cantú, IG: @anabarbaramusic, Redes sociales e internet

¿Francisco Cantú busca contactarse con Ana Bárbara?

Francisco Cantú comentó que planea comunicarse con la intérprete de “No es brujería”. “Me gustaría (contactarla), aunque sé que está pasando por un momento muy difícil. Yo creo que en los siguientes días la llamaré para ponerme a sus órdenes y ayudarla legal o psicológicamente”.

Confesó por qué Toval ha intentado aparentemente seducir a Ángel Muñoz, a Javier Ceriani y a él. “Definitivamente, es su modus operandi. Me di cuenta de que mientras ella y yo teníamos sexo por teléfono, al mismo tiempo hablaba con este señor (Ángel). Ella quiere fama y buscar el sueño americano”.

El deseo de Francisco es unirse a Ana Bárbara para proceder legalmente contra Adriana. “No sé por qué le tiene tanto odio a Ana Bárbara.

Ella dijo: ‘Quiero protegerla’. Esas son mentiras. Cuando realmente no quieres lastimar a alguien, no planeas un secuestro, desvivirlo o acudes con un brujo. Ahora quiere hacerse la víctima para salir limpia de culpas. Mis abogados ya trabajan en reportarla en Costa Rica, pero no es un proceso fácil”.

Te puede interesar: Ana Bárbara inició el proceso de divorcio de Ángel Muñoz tras supuesta infidelidad; revelan: “Tiene abogados”

Ana Bárbara y su esposo Ángel Muñoz están en medio de la polémica por rumores de infidelidad. / Redes sociales

¿El amarre de Adriana Toval a Ángel Muñoz es efectivo? Esto dijo Jesús Levy

El experto palero Tata Nganga Jesús Levy, nos dijo qué observí en este amarre hacia Ángel Muñoz:



Entrevistamos al experto palero tata nganga Jesús Levy, quien nos dijo lo que observó en el amarre que supuestamente hizo Adriana Toval para separar a Ana Bárbara de su esposo, Ángel Muñoz.

“En los videos se ve claramente que quieren hacer un trabajo de separación de Ana Bárbara con su pareja. Sin embargo, está mal hecho. No está bien armado y no tiene contexto”.

“En el fondo se alcanzan a escuchar canciones de santería y el trabajo con que lo están haciendo son figuras del diablo. No tiene nada que ver la santería con el satanismo. Son religiones diferentes”.

“También se observa un miembro sexual de madera, pero para que la persona no tenga erecciones o deseos sexuales con otro, tendría que haber puesto la foto del hombre, el nombre completo del involucrado y las fechas de nacimiento, con el fin de tener un trabajo más certero. Está mal enfocado y no surtirá efecto. A lo mejor podría suceder, pero porque la pareja esté en una crisis”.

“Esa ‘sangre’ es una miel que se llama melao. Es como un jarabe de la caña de azúcar y se ocupa mucho en temas de santería. Hay diferentes maneras para hacer una separación. Se puede trabajar con ofrendas o velando el trabajo. Es decir, poner velas por 21 días, enterrarlo en el panteón y ofrecer fruta a algún santo. No todos los amarres son iguales”.

“El mensaje que les puedo dar es que, si van a acudir a algún tipo de brujería o trabajos, necesitan ir con alguien que realmente sepa y tenga el conocimiento. Y también les recomiendo que no pidan por pedir. Deben tener un por qué y un para qué. Si no el trabajo se le va a regresar. Le cobrará factura”.

Te puede interesar: Ana Bárbara: Destapan que la amante de su marido ¡lo quiso desvivir porque él seguía con la cantante! “Sí lo hizo”

Jesús Levy / Instagram / Redes sociales

¿Qué le dijo Adriana Toval a Francisco Cantú sobre el amarre?

Esto le habría dicho Adriana Toval a Francisco Cantú en la conversación donde le confesó el amarre:



“Para que Ángel deje a la loca que odio. Mira (muestra los videos). Me garantizan que con esto me llama llorando y que ella lo deja, para que se quede conmigo. Le quité un bóxer”.

“Son muy efectivos (los amarres). Con la ropa interior que le quité no podrá estar con nadie. Es amarre para doblegar y separar amantes”.

“A veces siento que lo que le hacen lo pone más celoso”.

Te puede interesar: Esposo de Ana Bárbara reaparece tras supuesta infidelidad y ¿confirma divorcio?: “Yo no vivo aquí”

Adriana Toval / Cortesía Francisco Cantú, IG: @anabarabaramusic, Redes sociales e internet

¿Quién es Francisco Cantú?

Como cantante, en 2021 Francisco Cantú

Es empresario en el ramo de la construcción y tiendas de vidrio en Estados Unidos.

En 2022 perteneció al espectáculo GranDiosas, por invitación del productor, Hugo Mejuto.

En 2023 lanzó el sencillo “Piernas quebradas”, junto a Ivonne Montero. Cuenta con 248 mil seguidores en Instagram.

Te puede interesar: Ana Bárbara y Ángel Muñoz se habrían separado oficialmente tras escándalo de infidelidad con Adri Toval, reportan

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.