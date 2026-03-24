Ana Bárbara inició el proceso de divorcio de Ángel Muñoz tras supuesta infidelidad; revelan: “Tiene abogados”

Mucho se ha especulado sobre la decisión que tomará Ana Bárbara tras destaparse la presunta infidelidad de su esposo, Ángel Muñoz. Tras reportarse que la cantante, supuestamente, ya lo había corrido de su casa a petición de sus hijos, ahora circula que ya se habría asesorado legalmente para comenzar el proceso de divorcio. Esto es lo que se sabe.

Ana Bárbara / Redes sociales

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¿Qué se sabe sobre la presunta infidelidad de Ángel Muñoz a Ana Bárbara?

Hace algunas semanas, una periodista costarricense llamada Adri Toval expuso el presunto romance que tenía con Ángel Muñoz. Según su versión, la relación comenzó en septiembre de 2025, después de que él le confesara que ya no era feliz con Ana Bárbara.

Luego de que Muñoz lanzara un comunicado advirtiendo una posible demanda por “daño moral”, Toval compartió imágenes que comprobarían la infidelidad, así como fuertes audios en los que, entre otras cosas, el empresario presuntamente manifestaba odiar a los hijos de la cantante y su deseo de arruinarla económicamente.

En medio de todo esto, apareció el testimonio de Francisco Cantú, quien sostuvo que, supuestamente, Adri quería dañar a la celebridad para “quedarse con Ángel”.

Si bien Ana ha optado por una postura hermética ante toda esta situación, la influencer ‘Chamonic3’ informó hace poco que la cantante decidió correrlo de la casa. Presuntamente, sus propios hijos le habrían exigido que lo hiciera a raíz de todo el material que ha salido a la luz.

Ana Bárbara y Ángel Muñoz / Redes sociales

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¿Ana Bárbara ya empezó el proceso para divorciarse de Ángel Muñoz?

Hace unas horas, el programa ‘Siéntese quien pueda’ informó que, presuntamente, Ana Bárbara ya se asesoró con abogados para poder divorciarse de Ángel Muñoz y evitar que este pueda tocar sus bienes.

“Ana Bárbara, a partir de este momento, ya no quiere mostrarse como una mujer devastada. Me dicen que son sus hijos los que más fuerza le están dando durante todo este tiempo. No quiere dejarle nada a su marido, por eso está en contacto con dos grupos de abogados muy poderosos de Los Ángeles” Siéntese quien pueda

Supuestamente, la cantante ya se está preparando para dar la cara al público y anunciar su separación, pues desea “estar bien y rehacer su vida”.

“Quiere dar la cara, canalizarlo todo en algo positivo. Me dicen que va a hacer un dúo con un cantante muy famoso. Ahí lo voy a dejar”, indicó el presentador.

En redes sociales, se ha comenzado a especular sobre lo que pasaría si la cantante realmente decide divorciarse. Y es que se sabe que Ángel trabajó por mucho tiempo en algunos de sus negocios, por lo que esto podría ser un factor determinante en el proceso.

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¿Qué ha dicho Ángel Muñoz sobre su posible divorcio de Ana Bárbara?

Hasta el momento, Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, no ha hecho declaraciones públicas sobre su presunto divorcio. No obstante, hace poco habría desmentido el hecho de que lo corrieron de la casa que comparte con la cantante.

Tras viralizarse que, supuestamente, ella lo echó por presión de sus hijos, la prensa lo captó saliendo de lo que sería su nuevo hogar. Aunque no quiso dar entrevista, mencionó que “no vivía allí”, lo que para muchos fue una forma de negar que ya no estuviera viviendo con su esposa.

En entrevista para TVNotas, una fuente nos contó que, presuntamente, Ángel manipuló a la cantante para que perdonara su presunta infidelidad. Si bien Ana Bárbara aceptó en su momento, ahora existe la posibilidad de un divorcio, pues ella está cansada de todo lo que se ha dicho sobre ella en estas últimas semanas.

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