Ana Bárbara: Destapan que la amante de su marido ¡lo quiso desvivir porque él seguía con la cantante! “Sí lo hizo”

Luego de que se diera a conocer que Adriana Toval sostuvo una relación amorosa con Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, comenzaron a salir a la luz conversaciones románticas con Francisco Cantú, quien asegura que solo era amigo de ella. Además, Francisco nos platica que, según su percepción, Adriana presenta problemas emocionales, pues al parecer habría intentado atentar contra la vida del esposo de ‘la Reina grupera’.

Adri Toval filtra audios de Ángel Muñoz y sus planes de arruinar a Ana Bárbara y quedarse con dos de sus casas. / Redes sociales

¿Por qué Adriana Toval habría intentado desvivir a Ángel Muñóz, esposo de Ana Bárbara?

Francisco Cantú nos dijo lo siguiente: “Me contó que, por la distancia, tenían muchas discusiones, y ella le llegó a tomar mucho coraje a él. Me preguntó que si le echaba anticongelante a la comida qué le pasaría. Y yo le dije: ‘Que no se te ocurra eso, es letal’, y Adriana dijo que se lo iba a echar, porque ya la tenía harta, por tantas discusiones y comparaciones con Ana. Yo le mando un mensaje a Ángel, que se revise y que se haga un examen del cabello. Ahí le sale si tiene algo, porque recordemos que Adriana comentó que él duró 3 días con diarrea. Si intentó desvivir a alguien es un delito muy grave”.

Francisco cuenta por qué Adriana lo habría hecho: “Ella, por tantas discusiones, le tomó tanto odio y coraje, porque no quería que él estuviera con Ana Bárbara. Por eso, como dicen en las películas: ‘Si no está conmigo, no estará con nadie’. Ella me dijo que sí se lo puso, y luego tiempo después veo que dice que él estuvo enfermo del estómago, entonces sí se lo puso. Eso es algo muy serio. Y si hay que decirlo en una corte, lo voy a decir”.

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Francisco Cantú habla de Adriana Toval y Ángel Muñóz / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Ángel Muñóz, esposo de Ana Bárbara, trataba mal a su presunta amante, Adriana Toval?

El cantante, Francisco Cantú, asegura que ella tenía un apodo que le puso Ángel cuando se enojaba con ella y considera que sufría humillaciones y maltratos cuando estaba con él. “Ella me decía que él siempre le restregaba en la cara cuando se peleaban que era ‘una fea, cara de simio’ y le decía: ‘Yo tengo una vieja que es una belleza’, y ahí sí coincido con él. Ana Bárbara es una belleza y la otra sí es una cara de simio. No quiero que crean que soy misógino, pero eso es la verdad. Ellos tenían buenos y malos momentos. Adriana decía que él era muy tóxico, pero yo sí considero que ella también lo era”.

Francisco asegura que no tiene miedo a decir la verdad respecto a lo que hizo esta mujer a Ana Bárbara y su marido. “No tengo miedo, porque así esta persona tendrá su merecido para que no le haga lo mismo a alguien más. Incluso la invito a que me demande, para yo decirlo en su cara, porque aquí la credibilidad es lo que va a contar”.

Piensa que Adriana solo quiere reflectores y llamar la atención de Ángel para que se quede con ella. “Mira, en un principio ella me había pedido que yo filtrara información, porque me hacían caso los medios. Ella es la amante de Ángel y yo lo único que hice fue retuitear lo que me mandó y reenviar los videos donde están los 2 juntos”, dijo Cantú.

Además, también agregó: “A mí no me interesa andar con ella, porque no es el tipo de mujer con que andaría, pero había burlas de ella hacia él, le daba como conejito de las pilas y, cuando terminaban, lo engañaba diciendo que fue el mejor sexo del mundo. Porque realmente era el sexo más malo que había tenido. Incluso me contó que, cuando niña, su mamá se prostituía por dinero y eso la traumó, por lo que siempre quiso cumplir el ‘sueño americano’”.

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Ángel Muñóz y Ana Bárbara / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Ana Bárbara y Ángel Muñóz tenían problemas en la intimidad?

El intérprete de música ranchera, Francisco Cantú, señaló que Adriana Toval le platicó muchas cosas íntimas de Ángel Muñóz y Ana Bárbara. “Me dijo que ellos tenían problemas en la cama. Me llegó a preguntar qué le podría dar para que rindiera mejor en el sexo. Yo le dije que una vez usé Viagra. Un día le compró unas pastillas, pero no le funcionaron, porque tenía problemas de erección. Ella se imaginaba que, por tener ese cuerpo tan grande, iba a salir con una cosota, pero salió con una cosita como tipo cacahuate. Cuando lo vio, se quiso reír, pero ya estaban los 2 prendidos y lo hacían sin protección, porque así le gusta a Adriana. Además, ella tiene 2 hijos de 2 papás diferentes y de un primo de ella”.

Francisco señala que Adriana está mal de la cabeza, pues tiene una especie de obsesión por Ángel, e incluso se le ofrecía con tal de que estuviera con ella. “Adriana me dijo que la cantante mantenía a su marido, porque lo habían corrido de algo gubernamental. Me dijo que Ángel, cuando se quería satisfacer, prefería contratar pr0$titut4$ en el área de Los Ángeles y que ella le preguntaba que para qué hacía eso, si la tenía a ella, y le daba amor y cariño”.

“Yo siempre vi que esta chica estaba mal de la cabeza, que estaba loca. A mí me pedía videos diciéndole piropos y luego me preguntaba si me molestaba si compartía ese material con sus amigos de Costa Rica, para que vean que anda con un hombre tan guapo, tan inteligente y que se fijó en ella. Más bien era para darle celos a Ángel. Esta chica tiene su mente siniestra, pero a mí no me pudo aplicar nada”.

Finalmente, Francisco asegura que no se va a callar, a pesar de las amenazas de Adriana. “Videos que le mandé a ella que me pedía ya los está publicando por todos lados, haciéndome ver mal y en cuentas falsas de redes amenazándome que me calle, pero no lo voy a hacer. Voy a seguir diciendo más cosas, porque sé mucho de ella, que tengo en mensajes y audios. Tengo pruebas para que esta persona se vaya a donde tenga que irse”.

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Francisco Cantú habla de Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal / Liliana Carpio e IG: cibadoficial11

¿Quién es Francisco Cantú y a qué se dedica?

En 2021 comenzó a promocionar su sencillo en género ranchero: “Invisible”.

Es empresario en el ramo de la construcción y tiene tiendas de vidrio en Estados Unidos.

En 2022 fue invitado por Hugo Mejuto para integrarse a la gira de GranDiosas .

. En 2023 lanzó el tema “Piernas quebradas”, que le gustó mucho a Dulce (†).

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