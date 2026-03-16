Amante del esposo de Ana Bárbara asegura que él quería un bebé con ella porque la cantante “está operada”

La vida sentimental de la cantante Ana Bárbara vuelve a estar en el ojo del huracán, luego de que surgiera un fuerte escándalo que involucra a su esposo, Ángel Muñoz, y una mujer identificada como Adriana Toval, señalada como la tercera en discordia. La propia Adriana decidió hablar públicamente sobre el vínculo amoroso y nos revela que tenían planes de convertirse en padres.

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¿El esposo de Ana Bárbara planeaba un bebé con su amante? Ella rompe el silencio

“A Ángel le gustaba mi juventud. Llegamos a hablar de tener hijos, porque Ana Bárbara ya no puede, está operada. Queríamos tenerlos en 3 años, primero realizarnos en nuestros trabajos. Era una relación real, estable, a pesar de que éramos amantes. Me decía que yo era su refugio emocional. Me contaba si estaba triste, enfermo, ya que Ana Bárbara nunca estaba en casa”.

Sobre si era amiga de la cantante y por qué entró en una relación sabiendo que él estaba casado, nos dijo: “No era amiga de ella y solo hablamos en 2 ocasiones. Al principio tomé la relación como un juego. Yo no quería nada serio. Me equivoqué. Me enamoré de sus atenciones”.

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¿Ángel Muñoz y Ana Bárbara ya no tenían relación? Amante asegura que estaban “quebrantados” y sin intimidad

Adriana Toval nos confesó que la primera semana solo tuvieron se... virtual y que después se vieron en CDMX y Guadalajara: “No me ataba el se.... Conecté con él a nivel mental. Tampoco creo que el se... sea el caso de Ana. Tengo grabaciones en las que él me dice que la relación con ella estaba totalmente quebrantada y que no tenían sexo desde hacía más de 9 meses. Lo que tienen son acuerdos económicos”.

Adriana confiesa que hace tiempo tuvo una relación con un reportero mexicano y que este la negó. Fue víctima de insultos y denostaciones, lo que le generó inseguridad y un trauma. Por ello, decidió grabar las conversaciones con Ángel: “No quería que se repitiera la historia. Soy un medio de comunicación y debo defender mi dignidad y trabajo. Estoy muy triste, tengo muchísima ansiedad, me cuesta mucho conciliar el sueño, he llorado mucho”.

¿Ana Bárbara perdonó a su esposo Ángel Muñoz? Amante asegura que la cantante sigue con él pese al escándalo

Se dice que la cantante Ana Bárbara perdonó a su esposo y sigue con él: “Ella quiere seguir creyendo que todo es IA. No sé si lo hace por tema de dinero. Él dice tener el control absoluto de las finanzas de ella. Si se separan, ella quedaría sin control. Ana está siendo supuestamente medicada y atendida por psicólogos. Lidia con la depresión. Llora a las 4 de la mañana en el baño. Su salud mental está muy deteriorada desde antes de que yo llegara a la vida de Ángel”.

Nos comenta que la depresión le detonó debido a los conflictos familiares y con sus hijos: “Ellos no mandan para nada, sino Ángel. Los hijos vivían en Cancún. Están regresando bajo las condiciones de él. Ángel me decía: ‘Amor, les puse condiciones, me tienen que respetar’”.

Asegura que los hijos de ella nunca vivieron violencia, pero se llevaban mal: “Ángel me llegó a expresar que no los quería y que odiaba a Chema. Él era controlador, posesivo, me revisaba redes sociales y mi teléfono, tenía una inseguridad que a mí me asfixiaba. Creo que con Ana es igual. Todo esto me empodera, me llena de amor propio. Lo que no quiero es un hombre así en mi vida”.

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¿Podría demandar Ana Bárbara a la amante de su esposo? Esto respondió tras la advertencia del abogado Guillermo Pous

Guillermo Pous, abogado de la cantante Ana Bárbara , podría demandarla por daño moral: “No tengo miedo. Estaría encantada de que me demanden, para que llegue a manos de un juez, y este decida si todo es IA o no. Ahí se daría cuenta ella de que no es mentira”.

Finalmente, envía un mensaje a la intérprete de “Bandido”: “Que se quiera más a sí misma y a sus hijos”.