¿Lupita Villalobos y su esposo siguen en crisis? Critican a Juan por su actitud tras su visita en el hospital

La salud de Lupita Villalobos se convirtió en el tema más comentado de abril de 2026. Lo que prometía ser uno de los enfrentamientos más vistos del año dentro del evento Supernova Génesis terminó abruptamente cuando la influencer fue hospitalizada de emergencia, obligándola a retirarse del combate contra Kim Shantal. Sin embargo, más allá del tema médico, las miradas se volcaron hacia un punto igual de polémico: la visita de su esposo Juan al hospital, en medio de fuertes rumores de separación.

Las imágenes de Juan junto a Lupita, compartidas por la mamá de la influencer, provocaron una oleada de opiniones encontradas. Para algunos, fue una muestra clara de apoyo incondicional; para otros, un gesto frío, distante y calculado. ¿Ya no hay amor?

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¿Qué le pasó a Lupita Villalobos y por qué fue hospitalizada de emergencia?

La preocupación por la salud de Lupita Villalobos explotó cuando se confirmó que no podría subir al ring en Supernova Génesis, evento programado para el 26 de abril en la Arena Ciudad de México. La influencer comenzó a sentirse mal varios días antes, presentando un dolor de cabeza intenso que fue empeorando hasta volverse insoportable.

Fue la propia Lupita quien, desde el hospital en Hermosillo, Sonora, explicó lo que estaba viviendo a través de sus historias de Instagram, tranquilizando a sus seguidores:

“Hola, oigan pues me hospitalizaron por un dolor de cabeza muy intenso, ya tenía varios días con él, estamos esperando el diagnóstico, el dolor está siendo controlado por el medicamento porque de verdad duele mucho, pero esperemos que todo bien, los mantendré informados”. Lupita Villalobos

De acuerdo con información médica preliminar, a la influencer se le detectó un hematoma subdural, lo que obligó a una hospitalización inmediata y a cancelar cualquier actividad física de alto riesgo. La Comisión de Box de la Ciudad de México fue clara: sin alta médica, Lupita no podía pelear. Aunque se informó que su estado es “estable”, permanece bajo estricta observación.

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¿Por qué la visita de Juan, esposo de Lupita Villalobos, desató críticas y sospechas sobre que mienten en su relación?

En medio del delicado estado de salud de Lupita Villalobos, una imagen publicada por su madre, Guadalupe Enriqueta Beltrán Pelayo, cambió por completo la narrativa. En la fotografía se ve a Lupita en cama y a su lado, de pie, su esposo Juan, quien hizo acto de presencia tras semanas de rumores sobre una posible separación.

La fotografía, lejos de unir opiniones, encendió una tormenta en redes sociales. Usuarios comenzaron a analizar cada gesto, postura y expresión del esposo de Lupita, asegurando que su lenguaje corporal reflejaba desapego. Algunos comentarios fueron contundentes:



“El lenguaje corporal de Juan nos da indicios de cómo se separaron”.

“El lenguaje corporal de Juan tomando distancia, qué triste”.

“Y Juan no anda su anillo de casado. Ojalá sí sigan juntos”.

“Ya no saben con qué limpiar su imagen”.

“¿Y el amante?”

Otros internautas salieron en su defensa, pidiendo mesura y recordando que se trata de un momento delicado para Lupita:



“Pues no va a estar encima de ella, está en cama, no sean nacos neta”.

“Si es por ahora así, qué bueno que su cariño aún esté ahí para apoyarse”.

Aunque Juan ya había visitado a Lupita, fue hasta ahora que los fans notaron que, ni en la primera foto ni en esta, se muestra cariñoso con ella: no la abraza ni le toma la mano, lo que desató teorías en redes sociales.

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¿De dónde surgieron los rumores de divorcio entre la influencer Lupita Villalobos y Juan?

La polémica sobre el matrimonio de Lupita Villalobos surgió cuando los creadores de contenido El rey tocino y Reina venenosa difundieron versiones que apuntaban a una supuesta infidelidad de Juan Luis durante un viaje a Monterrey. De acuerdo con estas versiones, Lupita se habría enterado recientemente, lo que desató rumores de una fuerte crisis e incluso de un posible divorcio.

Las especulaciones crecieron tras la difusión de un video de Holly Milk House, quien aseguró que la pareja estaría considerando iniciar un proceso legal de separación. Además, la ausencia de Juan en eventos públicos importantes, como la boda de Un tal Fredo, a la que Lupita asistió sola, reforzó las sospechas entre seguidores que ya daban por hecho el distanciamiento.

Ante la presión mediática, Lupita Villalobos salió a desmentir directamente las acusaciones en Instagram, negando de forma contundente cualquier infidelidad. Aunque aceptó que atraviesan un momento complicado como pareja, pidió respeto para su esposo, aclarando que no es una figura pública y que no merece ser señalado sin pruebas.