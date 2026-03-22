Lupita Villalobos desmiente infidelidad de su esposo, pero... ¿sí habrá divorcio? “Un momento complicado”

Durante este fin de semana, acusaron a Juan Luis, esposo de la influencer Lupita Villalobos, de serle infiel a la creadora de contenido. Ante esta ola de acusaciones y rumores, la integrante de ‘Las alucines’ decidió romper el silencio y aclarar la situación. Más allá de negar todo... ¿sí habrá divorcio?

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¿Por qué acusaban al esposo de Lupita Villalobos de infidelidad?

La controversia surgió cuando los creadores de contenido conocidos como El rey tocino y Reina venenosa difundieron información que, según dijeron, provenía de personas cercanas a la pareja. En sus publicaciones señalaron que Juan Luis presuntamente habría engañado a Lupita Villalobos durante una visita a Monterrey.

De acuerdo con esas versiones, la influencer se habría enterado de la supuesta infidelidad hace pocas semanas, lo que habría provocado una crisis importante en su relación. Incluso, la creadora de contenido Holly Milk House mencionó en un video que ambos estarían considerando iniciar un proceso de divorcio.

Supuesta y alegadamente el esposo de Lupita Villalobos, sí, nuestra alucin, le fue infiel. Así como lo oye y actualmente estarían por iniciar el proceso de divorcio. Holly milk house

Asimismo, según lo compartido por El rey tocino, Lupita Villalobos habría descubierto la situación hace menos de dos semanas, lo que explicaría por qué no se les ha visto juntos recientemente. Como ejemplo, señalaron su asistencia a la boda de Un tal Fredo, donde la influencer apareció sin la compañía de su esposo.

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¿Lupita Villalobos negó la presunta infidelidad de su esposo Juan Luis?

Luego de varias horas de incertidumbre entre sus seguidores, Lupita Villalobos reapareció mediante una historia de Instagram en la que desmintió los señalamientos de infidelidad. Con un tono directo, aseguró que su esposo no le ha sido infiel y pidió detener la difusión de información falsa.

¿Despierto y veo el internet y resulta que ‘me fueron infiel’? ¿QUÉ? Claro que NO! Juan no me ha sido infiel tranquilos. Lupita Villalobos

Aunque pareciera que su matrimonio se encuentra sano, la cosa parece ser diferente. Si bien la infidelidad es falsa, la influencer sí reveló que están pasando por un momento complicado en su relación. Lupita agradeció el apoyo de sus seguidores:

“ Por favor dejen de difundir este tipo de mentiras, Juan no es una persona mediática y no merece esto que está pasando, ustedes creen que si me hubiera sido infiel yo estaría tan tranquila? ”, compartió Lupita.

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Lupita Villalobos niega infidelidad / IG: lupitavillalobossbeltran y canva

¿Lupita Villalobos padeció cáncer de mama?

Lupita Villalobos, generó preocupación entre sus seguidores luego de publicar un video en TikTok en el que narró el momento de angustia que vivió al descubrir una pequeña bolita en uno de sus senos, durante el mes de diciembre del año pasado: “Me asusté un chorro, loco”, dijo Lupita.

Ante la preocupación, acudió con su médico de confianza, el cual, le pidió que se realizara una seria de análisis para descartar cáncer:

Me explicó que cuando te sientes una bolita pero se mueve o la sientes como si tuviera agua, posiblemente es un quiste. En cambio, cuando la bola es dura, sólida y no tiene dolor, ahí sí puede ser cáncer. (...) Cuando yo escuché esa palabra fue así de… o sea, no manches, se me fue la sangre a los pies. Lupita Villalobos

Aunque confesó que pasó varios días con temor, Lupita Villalobos explicó que la primera evaluación médica fue menos alarmante de lo que esperaba. El especialista que le realizó el ultrasonido le indicó que el aspecto del bulto no coincidía con el que suele presentarse en casos de cáncer de mama: “ No hay nada. Tus mamas están bien. Me revisó la axila, todo bien, loco, al parecer es fibrosis ”, dijo.

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