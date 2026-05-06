Influencer mexicano pide donaciones, tras revelar que se someterá a cirugía: “Me echó a perder los riñones”

A unas semanas de que la actriz mexicana, Gisella Aboumrad, pidiera donaciones para el tratamiento de su madre, una nueva figura se ve en la necesidad de pedir apoyo de internautas.

Un influencer mexicano con casi 100 mil seguidores en Instagram, atraviesa un complicado momento, luego de un diagnóstico que, asegura, le cambiará la vida. Ahora, pide donaciones para poder llevar a cabo su cirugía y demás cuestiones. ¿De quién se trata?

Pixabay

¿Qué influencer mexicano pidió donaciones recientemente tras enfermedad renal?

El influencer mexicano Francisco Chávez, mejor conocido en redes sociales como ‘Pacoweb’, preocupó a sus seguidores luego de compartir un delicado diagnóstico médico que cambiará por completo su vida.

A través de un emotivo video publicado en sus plataformas digitales, el creador de contenido reveló que deberá someterse a varias cirugías para poder enfrentar una enfermedad que afecta sus riñones.

La noticia provocó una ola de apoyo entre sus fans y colegas del medio digital, quienes rápidamente comenzaron a compartir su historia y a colaborar económicamente para ayudarlo.

Te puede interesar: Muere Luis Alberto Riolobos Sobisch, actor de La rosa de Guadalupe, tras dura enfermedad; habían pedido donaciones

Paco Web pide donaciones / GoFundMe

¿Qué enfermedad padece el influencer mexicano, ‘Pacoweb’?

Francisco Chávez, mejor conocido como ‘Pacoweb’, explicó que fue diagnosticado con poliquistosis renal, una enfermedad crónica que provoca la aparición de múltiples quistes en los riñones. Con el paso del tiempo, estas formaciones afectan el funcionamiento normal de los órganos hasta provocar insuficiencia renal.

De acuerdo con lo que compartió, la enfermedad avanzó de manera agresiva y actualmente sus riñones ya no pueden cumplir correctamente sus funciones:

Ya me echó a perder los riñones. Así de fácil. Voy a tener que estar sujeto a varias cirugías, tratamientos y va a ser un tiempo pesado y difícil. Paco Web

Paco Web explicó que, tras la cirugía, tendrá que comenzar un largo tratamiento de diálisis, procedimiento que sustituye parcialmente la función de los riñones y que será indispensable mientras espera un trasplante.

Es un proceso largo, caro, pesado, difícil. Ese es el tema. (...) Si ustedes consideran adecuado y posible, voy a dejar un lin en mi perfil para un GoFundMe, porque se vienen tiempos difíciles. Paco Web

La solicitud ha tenido éxito, y es que a pesar de que el vídeo fue compartido hace apenas un día, ya se han recaudado más de un millón y medio de pesos, cuando la meta son dos millones.

Lee: Muere James Van Der Beek: Suplican donaciones para sus seis hijos y esposa del actor: “Familia sin fondos”

¿Quién es Paco Web y por qué se volvió popular?

Francisco Chávez logró construir una sólida comunidad en redes sociales gracias a sus videos relacionados con tecnología, ciberseguridad y marketing digital.

Paco Web se convirtió en una referencia para miles de personas interesadas en entender temas tecnológicos. Actualmente suma casi 100 mil seguidores en Instagram, mientras que en TikTok casi llega al millón.

Tal vez te interese: Exfutbolista mexicano de la Liga MX suplica donaciones para su lucha contra el cáncer: ¿Quién es?