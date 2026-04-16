Actriz de ¡Vivan los niños!, ex de La casa de los famosos, pide donaciones, tras derrame cerebral de su madre

Una reconocida actriz mexicana, exparticipante de La casa de los famosos, sorprendió en redes al pedir ayuda económica a sus fans y seguidores. La también exintegrante de producciones televisivas, anunció una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos médicos de su madre. Te contamos de quién se trata.

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¿Qué actriz mexicana, exhabitante de La casa de los famosos, pide donaciones?

Gisella Aboumrad, recordada por su participación en La casa de los famosos, atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida personal, según su reciente testimonio.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la actriz mexicana ha pedido ayuda para poder solventar los gastos que han surgido tras la enfermedad de su madre.

Mediante un GoFundMe, Gisella ha fijado la meta de 3 mil dólares, ya que, según sus palabras, su madre perdió su seguro médico y ella sola ha tenido que buscar la manera de pagar las cuentas:

“ Como su única hija, me he hecho cargo de todos sus gastos médicos y de manutención, sobre todo desde que perdió su seguro médico privado debido a su edad ”, se lee en el GoFundMe.

Recientemente apareció en su Instagram y agradeció a todos por su apoyo y oraciones: “ Gracias a todos los que se han sumado a ayudar a mami. Sigan orando para que ella esté bien ”, señaló.

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Gisella Aboumrad pide donaciones / IG: gisellatv y canva

¿Qué enfermedad padece la madre de la actriz mexicana Gisella Aboumrad?

De acuerdo por lo revelado por la actriz Gisella Aboumrad, su madre ha lidiado durante los últimos tres años con una enfermedad renal que ha deteriorado progresivamente su calidad de vida. Sin embargo, la situación se agravó recientemente luego de que sufriera varios mini derrames cerebrales, lo que provocó la pérdida de movilidad.

Nunca imaginé que estaría en esta situación, especialmente después de mi propia recuperación de una reconstrucción renal debido al cáncer. Ahora, me enfrento a este nuevo reto junto a mi madre y pido ayuda a amigos y a la comunidad. Gisella Aboumrad, vía GoFundme

Su objetivo principal, explicó, es lograr que su madre recupere parte de su independencia y pueda tener una mejor calidad de vida dentro de sus posibilidades.

Por último, insistió en agradecer a todos por su apoyo, por muy pequeño que sea, le ayuda para este difícil momento que atraviesa junto a su madre.

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Gisella Aboumrad pide donaciones para su madre / GoFundMe

¿Quién es Gisella Aboumrad y en qué programas ha participado?

Gisella Aboumrad es una actriz mexicana que ha consolidado su carrera en la televisión hispana, especialmente dentro de producciones de Telemundo.

Es recordada por su participación en Sin senos sí hay paraíso, una de las producciones más exitosas de dicha televisora, donde formó parte del elenco que alcanzó gran popularidad a nivel internacional. Posteriormente, participó en La suerte de Loli, una comedia dramática que también tuvo buena aceptación.

En la década los 2000’s, Aboumrad trabajó en ¡Vivan los niños! y Carita de ángel, dos de las producciones mexicanas más reconocidas de aquella época.

Fuera de los foros de grabación, incursionó en los realities, estando presente en la primera edición de La casa de los famosos.

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