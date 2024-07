Actriz de Televisa en etapa terminal de cáncer encontró un nuevo tratamiento y pide donaciones

La actriz Renata del Castillo, quien ha trabajado en proyectos como ‘Control Z’, ‘Como dice el dicho’ y ‘Cuando seas mía’, dio a conocer la semana pasada que desde hace un tiempo tuvo que tomar la decisión de dejar las quimioterapias después de una larga lucha contra el cáncer, debido a que el tratamiento, en su caso particular, le había dejado fuertes secuelas.

“Voy a compartir una noticia que no había dado, yo ya no me voy a poder hacer quimioterapias, lo hablé con mi oncóloga, por los sangrados que tengo, que me los está provocando la quimio. Esto, obviamente, se desencadena en un avance del cáncer, pero yo tengo mucha fe y yo voy a seguir en la lucha”, indicó.

Renata del Castillo pide ayuda económica para seguir su tratamiento contra el cáncer

Después de esta devastadora noticia, la actriz de Televisa contó recientemente en su cuenta de Instagram, que una persona se comunicó con ella al saber su diagnóstico y le dio una esperanza de poder continuar con un tratamiento para salvar su vida.

Con la fe que dijo que posee, la actriz anunció algunos detalles del tratamiento que quiere seguir: “Tengo cáncer terminal, me acaban de desahuciar, ya no puedo seguir más quimioterapias. He tenido una serie de complicaciones que me han llevado casi a la muerte, después de esto me contactó una persona que tiene un gran proyecto junto con el doctor Humberto Treviño, que han salvado vidas. Esto es nuevo aquí en México y además soy candidata”.

La actriz está solicitando apoyo económico para superar el cáncer con un nuevo tratamiento / Instagram

Y añadió que para poder realizarlo, requiere apoyo económico para juntar una cantidad de dinero: “En esta ocasión quiero suplicarles que me ayuden a juntar para mi tratamiento. Quiero tocar su corazón. Necesito juntar 190 mil pesos para la duración de mi tratamiento quiero suplicarles que me ayuden”, dijo en el breve video publicado junto a la cuenta a la que se pueden hacer las donaciones.

En 2023, a Renata le fue detectado un tumor en la columna luego de que el cáncer cérvicouterino hiciera metástasis.

