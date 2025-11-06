Muere actriz tras perder la batalla contra terrible enfermedad: habían pedido donaciones para su tratamiento

La industria del espectáculo se vuelve a vestir de luto. Y es que, a tan solo unos días de la muerte del diseñador mexicano, Héctor Terrones, ahora se confirma el fallecimiento de Maythe Guedes, una actriz de doblaje principalmente conocida por darle voz a ‘Gatúbela’ y la mamá de ‘Bob Esponja’.

Maythe Guedes, actriz de doblaje / Redes sociales

Te podría interesar: Muere exintegrante de Big brother tras caer desde el séptimo piso de un lujoso hotel

¿De qué murió Maythe Guedes, actriz de doblaje?

La muerte de Maythe Guedes, actriz de doblaje, fue anunciada a través de redes sociales. En un comunicado, se lamenta su muerte y recuerda un poco de su gran carrera en el doblaje.

“Por primera vez la Página El Mundo De DoblajeLandia lamenta informar el fallecimiento de la actriz venezolana Mayte Guedes, ella fue la voz de Rouse Cuarzo en #StevenUniverse, Ember en #DannyPhantom y Gatubela en la mayoría de series animadas de DC”, se lee.

Si bien no se mencionaron los motivos de su fallecimiento, se sabía que estaba peleando contra una terrible enfermedad, aparentemente cáncer. Y es que, hace algunos meses, se inició una campaña para pedir donaciones para costear su tratamiento.

La última actualización sobre su salud se hizo a principios de octubre. Mediante su Instagram, se lanzó un comunicado señalando que su estado era “delicado” y los médicos estaban valorando la “estrategia adecuada” para tratar su enfermedad.

“La salud de Maythe se encuentra muy delicada, asistiendo a consultas médicas con oncólogos, médicos generales y ginecólogos, realizándose diversos exámenes, los especialistas están en conjunto creando una estrategia adecuada”, relató su equipo.

Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de los familiares, por lo que se desconoce cuándo o dónde serán los rituales funerarios. En tanto que fans y colegas del medio artístico no han dudado en dar su pésame.

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Maythe Guedes, actriz de doblaje?

Como era de esperarse, Maythe Guedes, actriz de doblaje, se enfocó en su tratamiento y se mantuvo ausente de las redes sociales. Los últimos posteos en Instagram eran referentes a la rifa que se estaba llevando a cabo para la recaudación de fondos que ayudaran a costear los gastos médicos.

Su última actividad antes de todo esto data de principios de año. En esa ocasión, compartió una reflexión sobre la vida, resaltando que las personas siempre deben ser ellas mismas, sin importar lo que digan los demás.

“Yo soy un pu… desmadre.... No soy la mujer perfecta y creo que nunca lo fuí (ni pretendí serlo) vivo la vida, tropiezo, me caígo, me levanto, simplemente aprendo. Soy humana con todos sus defectos y virtudes, no pretendo ser más que nadie, pero tampoco nadie es más que yo, los únicos por encima de mi... Dios y la virgen”, expresó.

Maythe Guedes, actriz de doblaje / Redes sociales

No te pierdas: Muere una icónica actriz de Hollywood, a los 89 años: Fue nominada tres veces al Oscar

¿Quién era Maythe Guedes, actriz de doblaje?

Maythe Guedes fue una actriz de doblaje, cantante y compositora de origen venezolano. Nació el 27 de octubre de 1970 y tenía 55 años al momento de su muerte. Comenzó su carrera en el doblaje en 1992.

A lo largo de su carrera, le ha dado voz en español a diversos personajes de películas y series. Aquí te dejamos las más representativas:

Stormy- Winx Club

Ember- Danny Phantom

Tormenta- X-Men

Dance Moms- Abby Lee

Gatúbela- Series de DC sobre Batman

La mamá de Bob Esponja- Bob Esponja

En cuanto a su vida personal, se desconoce si estaba casada, pero se sabe que tiene un hijo; Ricardo Sorondo, quien también es actor de doblaje y baterista. Hasta ahora, él no se ha pronunciado.

Mira: Muere la iconica voz de Sonido la changa: fans lo despiden con dolor y nostalgia ¿De qué murió?