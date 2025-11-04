Muere una icónica actriz de Hollywood, a los 89 años: Fue nominada tres veces al Oscar

Hace unos días June Lockhart, famosa actriz de Hollywood, murió a los 100 años de edad. Lockhart trabajó en más de 150 proyectos a lo largo de su trayectoria.

Ahora, otra estrella de Hollywood, figura emblemática del cine estadounidense, falleció este lunes 3 de noviembre a los 89 años. La noticia fue confirmada por su hija, también reconocida actriz, a través de un emotivo comunicado publicado en The Hollywood Reporter. La tres veces nominada al Oscar y tres veces nominada al Emmy, deja un legado imborrable en la industria cinematográfica, con una carrera que abarcó más de seis décadas. ¿De quién se trata?

¿Qué famosa actriz de Hollywood que fue nominada al Oscar, murió recientemente?

Este 3 de noviembre se compartió la triste noticia de la muerte de Diane Ladd, famosa actriz estadounidense con una trayectoria de más de 60 años y que fue nominada en múltiples ocasiones al Oscar.

Su hija, la también actriz Laura Dern, fue quien dio a conocer la noticia a través de una emotiva publicación en The Hollywood Reporter, aquí algunas de sus palabras:

“ Mi increíble heroína y el profundo regalo que fue mi madre, Diane Ladd, falleció conmigo a su lado esta mañana”, expresó. “Era la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y alma empática que solo los sueños podrían haber creado. Tuvimos la suerte de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles. ”

La relación entre Diane Ladd y Laura Dern trascendió lo profesional, convirtiéndose en un ejemplo de amor y complicidad entre madre e hija.

¿De qué murió la actriz Diane Ladd?

Hasta el momento, la causa exacta de la muerte de Diane Ladd no ha sido confirmada oficialmente . La noticia de su fallecimiento, comunicada por su hija Laura Dern, se centró en recordar la vida y el legado de la actriz, sin detallar motivos médicos.

Según el portal townandcountrymag.com, Ladd había sido diagnosticada en 2018 con fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad progresiva que afecta los pulmones, aunque no se ha confirmado que esta condición haya sido la responsable de su fallecimiento.

La noticia se centró en honrar la memoria de la actriz por su trayectoria artística y su influencia en Hollywood, más que por las circunstancias de su muerte. El foco permanece en celebrar su talento y legado duradero en el cine.

¿Quién fue Diane Ladd y en qué películas participó?

Diane Ladd nació en Meridian, Mississippi, en 1935. Su carrera artística comenzó en la televisión durante la década de los cincuenta, con apariciones en series como Perry Mason y Nueva York al desnudo. En 1966 dio el salto al cine con la película Ángeles salvajes, donde conoció a su primer gran amor, Bruce Dern, con quien se casó y tuvo dos hijas: Diane, quien falleció siendo bebé, y Laura Dern, con quien mantuvo un vínculo artístico y personal que marcaría su vida.

A lo largo de su carrera, Ladd participó en títulos que hoy se consideran clásicos, como:



Alicia ya no vive aquí ,

Corazón salvaje y,

Noches de rosa.

Su interpretación de personajes complejos y llenos de matices le valió reconocimiento internacional, incluyendo tres nominaciones al Premio de la Academia . Además, brilló en la televisión, donde recibió tres nominaciones al Emmy por su trabajo en producciones memorables.

Su trayectoria también incluyó el teatro de Broadway, donde compartió escenario con actores de renombre como Robert De Niro en Aventuras de una noche con un pasajero ruidoso, Jane Fonda en Woman Speak y Ben Gazzara en A Hatful of Rain. Estas experiencias consolidaron su reputación como una de las artistas más versátiles y respetadas de su generación.

