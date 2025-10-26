Muere a los 100 años una famosa actriz de Hollywood que trabajó en más de 150 producciones: ¿Quién era?

Hace apenas unos días, la muerte de Diane Keaton, famosa actriz de Hollywood inundaba de tristeza al mundo de la industria cinematográfica.

Recienemente, se confirmó la muerte de una famosa actriz a los 100 años de edad, reconocida como una de las últimas figuras vivientes de la época dorada de Hollywood. La noticia fue confirmada por su publicista. Con su partida, el mundo del cine y la televisión pierde a una de las actrices más queridas, cuya carrera abarcó más de 150 producciones en las que dejó una huella imborrable. ¿De quién se trata?

Silueta mujer y moño / Canva

¿Qué famosa actriz de Hollywood murió recientemente a los 100 años de edad?

Este fin de semana se difundió la triste noticia de la muerte de June Lockhart, famosa actriz estaodunidense que participó en más de 150 producciones a lo largo de su carrera.

Catalogada como una de las actrices más influyentes en la época dorada del cine de Hollywood, Lockhart deja un vacío en la industria del cine.

La noticia fue confirmada por su publicista, quien aseguró que la actriz falleció el jueves 23 de octubre, es decir, durante esta semana. Por otra parte, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, pues Lockhart hizo distintos papeles que marcaron a muchos.

Tal vez te interese: Luto en Hollywood: muere actriz de ‘El mago de oz’ y su familia guarda silencio sobre la causa ¿qué ocultan?

Muere June Lockhart, actriz de Hollywood que tenía 100 años de edad / Redes sociales

¿De qué murió la actriz June Lockhart?

June Lockhart, conocida por su papel en Lassie, murió a los 100 años el pasado jueves 23 de octubre, según su publicista.

Aunque no se sabe el nombre de su publicista, en información retomada de otros portales como elimparcial.com, su agente reportó que Lockhart murió por causas naturales en su domicilio .

Además, también reportes señalan que murió acompañada de su hija y su nieta en Santa Mónica, California. Al momento no hay algún comunicado que pueda encontrarse en redes sociales.

Mira: ¿De qué murió Robert Redford, a los 89 años? Despiden al actor de El gran Gatsby y Juegos de espías

¿Quién era June Lockhart y cuál fue su trayectoria?

Nacida el 25 de junio de 1925 en Nueva York, June Lockhart provino de una familia profundamente vinculada al arte. Su padre, Gene Lockhart, fue un actor renombrado de cine y teatro, y su madre, Kathleen Lockhart, fue cantante.

A los 13 años, hizo su debut cinematográfico en Un cuento de navidad (1938), donde interpretó a la hija de Bob Cratchit, papel que también había sido interpretado por su padre.

A lo largo de su carrera, Lockhart brilló en la pantalla grande, pero también tuvo una importante presencia en Broadway y en la televisión. Su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes le permitió mantenerse vigente durante más de ocho décadas.

A pesar de una prolífica carrera en cine y teatro, fue en la televisión donde Lockhart alcanzó la fama mundial. En 1958, se unió al elenco de Lassie, una de las series más emblemáticas de la televisión estadounidense. Interpretó a Ruth Martin, la madre del joven Timmy (Jon Provost), en una trama que tocaba los corazones de generaciones de espectadores. El papel le valió varias nominaciones al Emmy y la convirtió en una figura querida por millones.

Tras su paso por Lassie, Lockhart dio un salto radical al mundo de la ciencia ficción con Perdidos en el espacio (1965-1968), donde interpretó a Maureen Robinson, la matriarca de una familia de colonos espaciales.

Mira: Muere actor de ‘Dr. House’ y ‘The Naked Gun’ que comenzó como profesor antes de triunfar en pantalla