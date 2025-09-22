Luto en Hollywood: muere actriz de ‘El mago de oz’ y su familia guarda silencio sobre la causa ¿qué ocultan?

Una figura entrañable del cine clásico ha partido, dejando tras de sí una ola de nostalgia, misterio y preguntas sin respuesta. Su rostro apareció en una de las películas más queridas de todos los tiempos: ‘El mago de oz’, y aunque su papel fue breve, su legado quedó inmortalizado en la historia del séptimo arte. La noticia de su muerte fue confirmada por su familia, pero el silencio sobre las causas ha generado especulaciones entre los fans y medios.

Mira: Tragedia en el CCH Sur: Joven asesina a alumno de la escuela y hiere a trabajador

Una de las últimas actrices de El Mago de Oz falleció a los 94 años. Su legado sigue vivo en la historia del cine.

¿Quién era la actriz que murió y formó parte del clásico del cine ‘El mago de oz’?

La actriz fallecida fue una de las últimas sobrevivientes del elenco original de El mago de oz, la icónica película de 1939 que marcó a generaciones. Su nombre: Elaine Merk Binder, quien tenía apenas ocho años cuando fue seleccionada para interpretar a uno de los Munchkins en la inolvidable secuencia de Munchkinland.

Su hija, Annette Phillips, fue quien confirmó la noticia del fallecimiento ocurrido el 21 de septiembre en Los Ángeles, California. Elaine tenía 94 años y, aunque llevaba décadas alejada del cine, su vínculo con la película seguía siendo fuerte, participando en documentales y eventos conmemorativos.

Lee: Muere famoso tiktoker de 16 años en extrañas circunstancias, ¿y reaparece un mes después?

Elaine Merk Binder, one of the last surviving actors from ‘The Wizard of Oz’, has died at the age of 94.



She turned 8 years old while on set. pic.twitter.com/O3rx59yH4X — MR. POP (@MrPopOfficial) September 22, 2025

¿De qué murió la actriz Elaine Merk Binder de ‘El mago de oz’ y qué dijo su familia?

Hasta el momento, la familia de Elaine Merk Binder no ha revelado la causa de su muerte. En el comunicado que compartieron, se limitaron a confirmar el fallecimiento y a pedir privacidad en este momento tan delicado.

Este silencio ha generado especulaciones, sobre todo porque Elaine era una figura muy querida por los fans del cine clásico. Algunos creen que la familia busca evitar polémicas o simplemente respetar los deseos de la actriz, quien siempre fue muy reservada con su vida personal.

Mira: Querida influencer de 26 años muere tras enfermarse en su propia boda y entrar en coma: ¿De quién se trata?

Participó en la icónica escena de los Munchkins cuando tenía solo 8 años. Hoy, el mundo del cine la despide.

¿Quién fue Elaine Merk Binder y por qué su historia en Hollywood es tan especial?

Elaine Merk Binder fue una actriz infantil estadounidense que, con tan solo ocho años, formó parte de una de las producciones más importantes de la historia del cine: ‘El mago de oz’. Fue una de las ocho niñas seleccionadas para interpretar a los Munchkins, esos pequeños habitantes del mágico mundo de Oz.

Su participación se dio en el número musical “Come out, come out, wherever you are”, donde aparece en la segunda casita escalonada y luego en el pabellón trasero, vestida con un sombrero y vestido verde oscuro, justo antes de la canción “Off to see the wizard”.

Antes de ese papel, Elaine ya había trabajado en cortometrajes como reunion in rhythm y rushin’ ballet, además de aparecer en episodios de la serie Our Gang. También participó en The star naker y Barnyard follies, pero su carrera fue breve.

A pesar de que Paramount le ofreció un contrato para continuar en el cine, Elaine decidió alejarse de Hollywood y enfocarse en su educación. Se graduó del Occidental College en 1951 y obtuvo una maestría en música y educación en Cal State Los Ángeles en 1953. Más adelante, estudió informática y teología, y trabajó como consultora para la Universidad del Sur de California (USC) y el First Interstate Bank.

Elaine Merk Binder, one of the last surviving cast members of The Wizard of Oz (1939) who appeared as a Munchkin, has passed away at 94. pic.twitter.com/s0nRbB56Lm — cinesthetic. (@TheCinesthetic) September 22, 2025

¿Cuál fue la última aparición pública de Elaine Merk Binder?

La última vez que Elaine Merk Binder apareció públicamente fue en 2024, cuando participó en el documental Misterios de Oz. En esa producción, compartió sus recuerdos sobre el rodaje de El Mago de Oz y cómo fue formar parte de una película que, con el paso del tiempo, se convirtió en un fenómeno cultural.

En el documental, Elaine figuraba como una de las últimas sobrevivientes del elenco original, lo que le dio un peso especial a su testimonio. Su narrativa fue emotiva, nostálgica y reveladora, especialmente para los fans que crecieron viendo la película una y otra vez.

Mira: Débora Estrella: ¿Quién es José Luis García y cómo fue su historia de amor con la conductora que murió?

¿Por qué ‘El mago de oz’ es considerado un rodaje maldito en la historia del cine?

Aunque ‘El mago de oz’ es recordada por su magia, colores vibrantes y canciones inolvidables, su producción estuvo marcada por accidentes, enfermedades y decisiones cuestionables que han alimentado la teoría de que se trata de una película “maldita”.

Uno de los casos más conocidos es el de Buddy Ebsen, el actor que originalmente interpretaría al Hombre de hojalata. Tuvo que ser hospitalizado por una reacción severa al maquillaje de polvo de aluminio. Fue reemplazado por Jack Haley, quien también sufrió una infección ocular por el maquillaje en pasta plateada.

En otra escena, para simular nieve, se utilizó asbesto, una sustancia altamente cancerígena. Margaret Hamilton, la actriz que interpretó a la Bruja malvada del Oeste, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el rostro y manos durante una escena con humo.

Su muerte revive las teorías sobre la supuesta maldición que rodeó la filmación de El Mago de Oz.

Además, el rodaje fue extremadamente exigente para los actores, especialmente para Judy Garland, quien interpretó a Dorothy. Se ha documentado que fue sometida a dietas estrictas, pastillas para mantenerse despierta y una presión constante por parte del estudio.

A pesar de todo, la película se convirtió en un clásico. Con un presupuesto de 2.8 millones de dólares, una cifra altísima para la época, no recuperó su inversión en taquilla sino hasta su reestreno años después. Hoy, El Mago de Oz es considerada una obra maestra del cine y un símbolo de la era dorada de Hollywood.