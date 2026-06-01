La casa de los famosos 2026: ¿Quién fue el décimo quinto eliminado del reality HOY lunes 1 de junio?

Este lunes 1 de junio se llevará a cabo una nueva gala de eliminación en La casa de los famosos 2026 de Telemundo. Luego de la salida de Sandra Itzel (con demanda en contra), otro participante se despedirá de manera definitiva del reality, olvidándose del gran premio de 200 mil dólares. ¿Quién se fue?

La casa de los famosos ¿se cancela? / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes que están nominados en la décimo quinta semana de La casa de los famosos 2026?

Una nueva semana comienza para los participantes de La casa de los famosos 2026, pero también significa la última para uno de los nominados.

A solo 10 días de la gran final, son siete los habitantes que están en peligro de convertirse el décimo quinto eliminado. Luego de que Horacio Pancheri se quedara con la salvación y decidiera quitar de la placa a Curvy Zelma, estos son los nominados:



Yordian Martínez,

Caeli,

Verónica del Castillo,

Stefano Piccioni,

Luis Coronel y

Josh Martínez.

A solo unas horas de la gala, comentarios en redes señalan que la participante con menos apoyo, presuntamente sería Verónica del Castillo, dadas las polémicas que ha protagonizado.

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¿Qué famosos continúan en La casa de los famosos 2026 rumbo a la gran final?

Tras definirse al eliminado de este lunes 1 de junio en La casa de los famosos 2026 (podría ser Verónica del Castillo), serán solo 10 los participantes que queden para la gran final de la próxima semana.

Más de 20 famosos han desfilado por la casa, y aquí te damos la lista completa de quiénes continúan en competencia:



Kenny Rodríguez,

Celinee Santos,

Horacio Pancheri,

Josh Martínez,

Fabio Agostini,

Stefano Piccioni,

Yordian Martínez,

Curvy Zelma,

Caeli,

Luis Coronel y,

Verónica del Castillo.

En 10 días veremos quién se queda con el título y la corona de esta sexta edición de La casa de los famosos de Telemundo.

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La casa de los famosos 2026: ¡Ellos siguen rumbo a la gran final! / Redes sociales y canva

¿Quién fue el eliminado de La casa de los famosos 2026 este 1 de junio?

En punto de las 18:00 hrs, en tiempo del centro de México, comenzará la gala de eliminación de La casa de los famosos 2026, misma que podrá seguirse por la señal de Telemundo, la cual, no está disponible para nuestro país.

¿Habrá peleas y más polémica en La casa de los famosos 2026? Lo averiguaremos.

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